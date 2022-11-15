Замена тренера помогла хоккеистам клуба «Динамо-Алтай» впервые выиграть у казанского «Феникса». Заключительная встреча команд в рамках первенства ВХЛ состоялась сегодня в барнаульской «Титов-Арене» и завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 3:2.

Основное время игры не выявило победителя — 2:2. Заброшенными шайбами в составе «Динамо-Алтая» отметились Даниил Глухарёв и Гафар Сатаров. В итоге командам пришлось выявлять победителя в дополнительной пятиминутке. На второй минуте овертайма главный судья назначил буллит в ворота «Феникса», который уверенно реализовал каптан барнаульцев Владислав Янцен. 3:2 — победа алтайских хоккеистов.

Ранее, 11го, 12го и 14го ноября «Динамо-Алтай» и «Феникс» уже трижды встречались в Барнауле. Тогда победы во всех матчах праздновали хоккеисты из Татарстана с результатами 3:1, 4:3 и 4:1. После этих неудач пост наставника барнаульцев покинул Евгений Бакланов. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Артемий Лакиза, который ранее входил в тренерский штаб «Динамо-Алтая».

Успех в четвертой игре с «Фениксом» не позволил барнаульцам подняться в турнирной таблице. «Динамо-Алтай» по-прежнему на последней, пятой строке. Следующие игры первенства барнаульцы вновь проведут против «Феникса», но уже в Казани. Матчи пройдут 23, 24, 26 и 27 ноября.