Женские сборные России и Канады по хоккею заставили играть в масках на Олимпиаде в Пекине

Женские сборные России и Канады по хоккею заставили выйти на лёд в тканевых масках. Трансляция матча в рамках олимпийского турнира в Пекине доступна на “Матч ТВ“.

Хоккеистки сборной Канады изначально отказались выходить на лёд, пока им не предоставят результаты тестов на коронавирус всей российской команды. Несмотря на то, что спортсменки уже закончили разминку, они вернулись в раздевалку.

Из-за этого встречу пришлось отложить, но когда новое время было назначено, спортсменкам озвучили новое требование: играть в медицинских масках. Помимо хоккеисток, в маске на льду находится и арбитр.