Зимнюю сельскую олимпиаду на Алтае перенесли на 2023 год из-за коронавируса

Министерство спорта Алтайского края в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, резким ростом заболевших ОРВИ и COVID-19, перенесло зимнюю олимпиаду сельских спортсменов в с. Ключи на 2023 год.

“В данный момент проведение олимпиады — это дополнительные серьёзные риски для здоровья участников и организаторов”, — пояснили в ведомстве.

Отметим, что краевые власти два года подряд переносили летнюю олимпиаду сельских спортсменов. Она должна была пройти в Мамонтово. Организаторы надеются, что эпидситуация позволит провести игры в этом году. Обычно в мероприятии участвуют более тысячи спортсменов со всех районов края.

4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада. От Алтайского края в играх примут участие два спортсмена: конькобежец Виктор Муштаков и биатлонист Даниил Серохвостов.