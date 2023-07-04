Спортфестиваль "Семейная команда" пройдет на Алтае в День семьи, любви и верности

Фестиваль состоится в 34 городах и районах края

04 июля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Всероссийский спортивный фестиваль "Семейная команда" пройдет на Алтае в День семьи, любви и верности. Как сообщают в краевом Министерстве спорта, праздник состоится в предстоящую субботу, 8 июля.

Фестиваль пройдет в 34 городах и районах края. Всего ожидается, что участниками станут более трёх тысяч человек.

В Барнауле праздник проведут в парке "Лесная сказка". Здесь ждут более 400 участников. В программе праздника эстафеты, семейный завтрак, а также шоу воздушных змеев. Победителям и участникам забегов и конкурса воздушных змеев вручат награды.

Торжественное открытие фестиваля намечено на 13:00. Завершится праздник в 16 часов.