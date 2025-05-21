Спортивная семья. Меньше недели осталось до окончания регистрации на Зеленый Марафон Сбера
Участие бесплатное
21 мая 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHDPZL4
31 мая 2025 года в барнаульском парке "Изумрудный" на проспекте Комсомольском, 128, состоится традиционный Зеленый Марафон, который Сбер проводит ежегодно с 2012 года.
Для участников предусмотрены:
- дистанция на 4,2 км;
- детский забег;
- скандинавская ходьба.
Напомним, чтобы присоединиться к забегу, нужна медицинская справка.
Зрители и болельщики смогут насладиться праздничной программой, а главным развлечением станет семейный квест.
Участие бесплатное, но при регистрации каждый сможет сделать добровольное пожертвование – Сбер удвоит собранную сумму и направит ее в фонд "Вклад в будущее", который поддерживает развитие инклюзивного образования в России.
Регистрация доступна до 26 мая 2025 года на официальном сайте мероприятия.
"Уже на следующей неделе состоится Зеленый Марафон. Это не просто соревнования, а возможность зарядиться энергией. Приглашаем барнаульцев присоединиться, чтобы принять участие в забеге и побывать на потрясающем празднике для всей семьи", – сказал руководитель Алтайского отделения Сбера Иван Шешиков.
Возрастное ограничение 12+
ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893Реклама
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