Спортивный характер и стиль. Где в Барнауле купить динамичный кроссовер Exeed LX?

Автоновинка доступна в автоцентре "Альбион-Моторс"

01 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KNYgP

Exeed LX / Фото: "Альбион-Моторс"

В мае Exeed* объявил о старте продаж нового кроссовера Exeed LX*. На российском авторынке модель доступна в трех комплектациях: Premium*, Prestige AWD* и Premium AWD и в пяти цветах. Авто получило изменения в дизайне экстерьера и интерьера, что стало его главным отличием от предыдущего поколения. Рассказываем, чем хорош Exeed LX и где его можно купить в Барнауле.

Внешний вид и "начинка"

Экстерьер автомобиля обновлен важными дизайнерскими решениями. За спортивный характер и стиль отвечают измененные решетка радиатора, задний бампер, форма воздуховодов и колесные диски на 19 дюймов.

В новом LX установлен сдвоенный экран мультимедиа (два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, с разрешением 1920 x 720) изогнутой формы и толщиной 15 мм. А за удобство вождения отвечает новый фирменный мультируль с технологией "нажатия и касания", предотвращающий случайное нажатие. Дополнительный комфорт обеспечивает премиальная музыкальная аудиосистема Sony*.

За комфорт в салоне отвечают и спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Водительское кресло оборудовано шестью электрорегулировками и памятью положений, четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, обогревом и вентиляцией. Для переднего пассажира доступно сиденье с четырьмя электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Во всех комплектациях есть быстрая беспроводная зарядка для смартфонов.

Exeed LX / Фото: "Альбион-Моторс"

Мощь и динамика

На все комплектации с двигателем 1.6T (150 л.с.) установили роботизированную коробку передач Getrag* 7DCT с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Она обеспечивает уверенный разгон до 100 км/ч за 10,3 сек. Интеллектуальный полный привод предоставляет выбор из шести режимов движения.

В комплектации Premium с передним приводом есть:

турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT;

адаптивный круиз-контроль;

пакет безопасности ADAS*;

полный зимний пакет;

панорамная крыша;

19-дюймовые диски.

Стоимость авто начинается от 3 570 000 руб.

На Exeed LX распространяется гарантия семь лет или 200 тыс. км пробега, что является фирменным отличием бренда на рынке. Купить авто можно в автоцентре "Альбион-Моторс". Запись на тест-драйв по ссылке.

"Альбион-Моторс" / Фото предоставлено компанией

"Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

​Тел.: +7 (3852) 68-00-68* Exeed ("Иксид"); Exeed LX ("Иксид ЭлИкс"); Premium ("Премиум"); Prestige AWD ("Престиж ЭйДаблъюДи"); Premium AWD ("Премиум ЭйДаблъюДи"); Getrag ("Гетраг"); ADAS ("Адас"); Sony ("Сони")

ООО "Альбион-Моторс"

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