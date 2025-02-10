Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Журналиста нашли на улице без сознания
10 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
Известный спортивный комментатор Роман Скворцов попал в больницу в Новосибирске. Об этом сообщает RT.
Ранее о госпитализации Скворцова заявил его коллега Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что комментатор находится в реанимации одной из городских больниц, а его состояние оценивается как серьезное.
Источник RT в правоохранительных органах уточнил, что 49-летнего Скворцова нашли на улице в Новосибирске. Мужчина находился на земле без сознания. Отмечается, что инцидент, при котором комментатор получил травму, не связан с криминалом. Иные подробности пока неизвестны.
16:12:46 10-02-2025
они пафоса и алкоголя бы поменьше качали, живее бы были, целее. Это ж как минимум Принц Египта, гонор, наглость. как комментатор супер, как просто личность - ...ну настолько ужснх