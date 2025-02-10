Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

Журналиста нашли на улице без сознания

10 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Известный спортивный комментатор Роман Скворцов попал в больницу в Новосибирске. Об этом сообщает RT.

Ранее о госпитализации Скворцова заявил его коллега Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что комментатор находится в реанимации одной из городских больниц, а его состояние оценивается как серьезное.

Источник RT в правоохранительных органах уточнил, что 49-летнего Скворцова нашли на улице в Новосибирске. Мужчина находился на земле без сознания. Отмечается, что инцидент, при котором комментатор получил травму, не связан с криминалом. Иные подробности пока неизвестны.