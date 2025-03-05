Спорткомплекс-долгострой в парке Смертина выставили на торги за 77,7 млн рублей
Здание уже пытались продать почти три года назад
05 марта 2025, 09:15, ИА Амител
На ул. Ленинградской, 7, на территории парка спорта Алексея Смертина, продают незавершенный спортивный объект. Его начали возводить в 2016 году по заказу краевого фонда "Юные дарования", однако спустя некоторое время работы замерли. В документации к торгам указано, что спорткомплекс готов на 65%.
Площадь участка, на котором расположен долгострой, – 1,1 га. Он принадлежит городу. Разрешенное использование земли – спортивно-зрелищные здания, сооружения и комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами вместительностью до 500 мест, здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместительностью не более 100 мест, оборудованные спортивные площадки.
Площадка на ул. Ленинградской, 7, в 2016 году / Фото: skyscrapercity.com
В 2017 году участок передали в аренду на три года фонду "Юные дарования" и компании "Стройпрактик" (она же выступала подрядчиком на объекте) "для завершения строительства нежилых зданий, развлекательного комплекса с открытыми бассейнами". В 2019 году право собственности на объект перешло к компании "Комо".
В мае 2020-го срок аренды земли истек, но объект так и не достроили. Осенью 2022 года городской земельный комитет организовал торги по продаже земли и незавершенного здания, чтобы изъять недвижимость. Начальная цена лота составила 35,5 млн рублей. Однако желающих купить не нашлось.
При этом с 2021 года между "Комо" и мэрией шел судебный спор: компания пыталась перезаключить договор аренды, но ей это не удалось. Точку в деле поставил Верховный суд. При этом фирма осталась владельцем недостроя.
Информация о том, что объект выставлен на торги, появилась 4 марта 2025 года, его цена выросла в два раза – до 77,7 млн рублей. В документации сказано, что средства от продажи здания будут переданы бывшему собственнику. Может ли следующий владелец недостроя снести его, чтобы возвести новый объект, – не сказано. Аукцион проведут 8 апреля.
09:29:37 05-03-2025
а с юными дарованиями в итоге что?
09:53:43 05-03-2025
гость (09:29:37 05-03-2025) а с юными дарованиями в итоге что?... Они уже выросли, время то сколько прошло
11:27:17 05-03-2025
гость (09:29:37 05-03-2025) а с юными дарованиями в итоге что?... Состарились:))
11:46:40 05-03-2025
гость (11:27:17 05-03-2025) Состарились:))... Ни ,ни новые одарования выростут и опять продолжим возводить …
09:53:02 05-03-2025
........готов на 65 процентов, это стены и крыша. а тут из земли не вылезли. накручивают.
10:14:03 05-03-2025
это на фоте 65% готовности? вот там где травы по пояс и сиротское деревце?
10:54:36 05-03-2025
вернуть землю парку. силами волонтёров разобрать долгострой и высадить деревья
11:00:08 05-03-2025
вообще, поррчная практика какая-то парки и стадионы по клочкам распродавать.
20:59:15 05-03-2025
Дело ясное, выклянчили деньги для строительства, и с ними были таковы! Прям как в басне про Ворону и Лисицу! И довольно странные критерии готовности "объекта" - фундамент еле угадывается, а поди-как ж, это 65% строения!
21:17:59 05-03-2025
парк "смертина"???? ну и название, трэшак полный