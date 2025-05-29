Спортплощадка, скамейки и тротуар. В Камне-на-Оби завершают обновление парка Победы
Жителям предлагают проголосовать за новые территории для благоустройства в следующем году
29 мая 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGs3ajA
В Камне-на-Оби заканчивают четырехлетний этап обновления парка Победы (парка Дружбы) в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
История парка началась в 1950-х годах, когда в честь 40-й годовщины освобождения от колчаковщины на территории между улицами Пушкина (тогда Пушкинская) и Гагарина (тогда Красная) открыли архитектурный ансамбль "Тревожная молодость". В него вошли скульптура воина-трубача на постаменте и восемь бюстов героев и участников гражданской войны.
В 1969 году учащиеся, в том числе монгольские студенты из сельского профессионального технического училища № 19, заложили здесь парк. Со временем памятники пострадали – в конце 1990-х кто-то отрезал часть плаща горниста, а потом украли всю медную скульптуру. Парк зарос и превратился в непроходимую чащу.
В 2021 году жители города проголосовали за восстановление места отдыха. Работы начали с возрождения исторической части – убрали старые клены и аварийные тополя, проложили центральную аллею и дорожки, установили перголу, скамейки и урны. Бюсты героев гражданской войны обновили, а скульптуру горниста заменили моделью из антивандального пластика, изготовленную в Москве.
На следующем этапе обустроили зону отдыха в центре парка. Там появилась спортивная площадка – благодаря проекту поддержки местных инициатив. Провели монтаж освещения и уложили брусчатку на центральном кольце и у трех главных входов.
В прошлом году в парке открыли зону здоровья и поставили ограждение. Сейчас проект завершают – появятся еще три перголы и цветы на клумбах. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне высадили 80 саженцев сосен.
До 12 июня 2025 года идет голосование за территории, которые благоустроят в 2026 году. Проголосовать за общественные пространства можно по ссылке.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249Социальная реклама
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