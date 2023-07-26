Спортшкола в Барнауле выплатила компенсацию мальчику, на которого упали ворота

Установлено, что ребенок получил травму во время игры в футбол, — у него диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга

26 июля 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Ленинского района Барнаула помогла защитить интересы несовершеннолетнего мальчика, который получил серьезную травму из-за упавших ворот на стадионе "Лабиринт" спортшколы № 7. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мальчику выплатили компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Установлено, что ребенок получил травму во время игры в футбол, – у него диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Сейчас оно находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Барнаула.

В прокуратуру обратились родители подростка, которые попросили проверить соблюдение законов в сфере защиты прав детей. Сотрудники ведомства предъявили иск о взыскании компенсации морального вреда с МАУДО "Спортивная школа № 7".

По результатам рассмотрения иска стороны заключили мировое соглашение и согласились на выплату компенсации.