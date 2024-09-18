Спортсмен из Барнаула стал чемпионом международной лиги смешанных единоборств

Гусейн Халиков одержал победу над соперником из Узбекистана

18 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

V турнир по смешанным единоборствам международной лиги Open FC / Автор фото: Олег Жданов, фото предоставлено организаторами мероприятия

4 сентября в Барнауле прошел V юбилейный турнир по смешанным единоборствам международной лиги Open FC*. Организатором мероприятия выступил клуб смешанных единоборств "Стрела-Барнаул", а соорганизатором – медицинская клиника "Пигмалион".

В главном бою победу одержал Гусейн Халиков из краевой столицы. Он одолел сильного соперника из Узбекистана Маруфжона Мамаразикова и стал чемпионом лиги Open FC в легчайшем весе.

Такой турнир проводят ежегодно. Он играет важную роль в укреплении межнационального единства, продвижении здорового образа жизни и привлечении молодежи к занятиям спортом. Ведь спорт способствует формированию здоровой нации, а здоровая нация – это сильное государство."Поддержка различных спортивных мероприятий для любого бизнеса – важная часть социальной ответственности. Турниры позволяют не только развивать спорт в регионе, но и привлекать внимание общественности к вопросам здоровья и активного образа жизни", – говорит руководитель клиники "Пигмалион", доктор медицинских наук Алексей Маликов.

V турнир по смешанным единоборствам международной лиги Open FC / Автор фото: Олег Жданов, фото предоставлено организаторами мероприятия

Важно отметить, что организаторы мероприятия регулярно сотрудничают с ветеранскими общественными организациями и в рамках волонтерской деятельности отправляют грузы военнослужащим в зону специальной военной операции.

* Open FC ("Опен ЭфСи")