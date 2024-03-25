Спортсмены с Алтая стали победителями ветеранского чемпионата России по атлетике

В турнире участвовали более 300-т спортсменов старше 35-ти лет из 39 регионов страны

25 марта 2024, 17:02, ИА Амител

Покрытие стадиона / Фото: unsplash.com

Алтайские спортсмены стали победителями и призерами ветеранского чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Турнир прошел в Иркутске.

Как сообщает "Алтайский спорт", в турнире участвовали более 300-т спортсменов старше 35-ти лет из 39 регионов страны. Алтайский край в Иркутске представили 11 легкоатлетов. Помимо барнаульцев, это бийчане и новоалтайцы.

В итоге они сумели завоевать десять медалей. Из них шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую. Так, спортсменка барнаульского клуба "Восток-Спорт" Галина Виноградова выиграла забег на 1500 метров в возрастной группе 45-49 лет. При этом, она установила новый рекорд России – 4.50,18 секунды. Одноклубница Виноградовой Надежда Белова из Новоалтайска взяла "золото" в забеге на 60 метров и стала второй на четырехсотметровке.

Более подробно об алтайских призерах чемпионата можно узнать здесь.