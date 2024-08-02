Спортсмены с Алтая завоевали золото Всероссийских соревнований по легкой атлетике

"Мемориал Георгия Нечеухина" прошел -2 августа в Челябинске

02 августа 2024, 19:47, ИА Амител

Беговая дорожка / Фото: unsplash.com

Алтайские спортсмены завоевали золотые награды Всероссийских соревнований по легкой атлетике. "Мемориал Георгия Нечеухина" прошел 1-2 августа в Челябинске.

В первый день турнира представители Алтайского края поднялись на высшую ступень пьедестала почета трижды. Титулованный барнаулец Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами. Он показал результат 13,85 секунды. Виктория Погребняк выиграла барьерный бег на 100 метров. Она преодолела дистанцию за 13,10 секунды.

Еще один представитель Алтайского края, Евгений Молчанов, с результатом 7 метров 34 сантиметра занял первое место в прыжках в длину, сообщает "Алтайский спорт".