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Спрашивайте. Гендиректор барнаульского водоканала ответит на вопросы жителей города

Узнайте у руководителя компании о ценах на воду, качестве ее очистки, проводимых в Барнауле ремонтах

25 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какую воду мы пьем? Где ее берут и как еще очищают? Почему возникают аварии и как быстро их должны устранять? Что делать, если накопился долг за воду, а платить пока нечем? Amic.ru открывает сбор вопросов, касающихся деятельности водоканала. На них в рамках "Переговорки" лично ответит генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он расскажет о работе предприятия: проведенных ремонтах и инвестиционных планах, состоянии инфраструктуры, обслуживании абонентов.

Вопросы принимаем по электронной почте pressabrn@rosvodokanal.ru до вечера воскресенья, 1 декабря 2024 года. Задавайте любые вопросы. Ответы услышите в одном из декабрьских выпусков "Переговорки".

Комментарии 5

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Гость

11:35:37 25-11-2024

Аж как вспомню весенний водопой устроенный сием товарищем так слова приличные пропадают...

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Гость

12:34:06 25-11-2024

ВОПРОС: весной 2025 года вода из крана снова будет такой же как весной 2024...? непригодной для употребления...
бутилированной водой уже запасаться?

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Житель города

16:10:03 26-11-2024

Вода круглый год стала отвратительной по органо-лептическим показателям. Когда реально что-то изменится.

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Гость

17:17:12 26-11-2024

Куда посылать чеки на бутилированную воду, которую сегодня пришлось покупать барнаульцам? Водоканал не хочет компенсировать людям убытки?

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Гость

17:58:08 26-11-2024

Гость (17:17:12 26-11-2024) Куда посылать чеки на бутилированную воду, которую сегодня п... в Спортлото жалуйтесь.

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