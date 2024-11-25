Узнайте у руководителя компании о ценах на воду, качестве ее очистки, проводимых в Барнауле ремонтах

25 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какую воду мы пьем? Где ее берут и как еще очищают? Почему возникают аварии и как быстро их должны устранять? Что делать, если накопился долг за воду, а платить пока нечем? Amic.ru открывает сбор вопросов, касающихся деятельности водоканала. На них в рамках "Переговорки" лично ответит генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он расскажет о работе предприятия: проведенных ремонтах и инвестиционных планах, состоянии инфраструктуры, обслуживании абонентов.

Вопросы принимаем по электронной почте pressabrn@rosvodokanal.ru до вечера воскресенья, 1 декабря 2024 года. Задавайте любые вопросы. Ответы услышите в одном из декабрьских выпусков "Переговорки".