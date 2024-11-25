Спрашивайте. Гендиректор барнаульского водоканала ответит на вопросы жителей города
Узнайте у руководителя компании о ценах на воду, качестве ее очистки, проводимых в Барнауле ремонтах
25 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
Какую воду мы пьем? Где ее берут и как еще очищают? Почему возникают аварии и как быстро их должны устранять? Что делать, если накопился долг за воду, а платить пока нечем? Amic.ru открывает сбор вопросов, касающихся деятельности водоканала. На них в рамках "Переговорки" лично ответит генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он расскажет о работе предприятия: проведенных ремонтах и инвестиционных планах, состоянии инфраструктуры, обслуживании абонентов.
Вопросы принимаем по электронной почте pressabrn@rosvodokanal.ru до вечера воскресенья, 1 декабря 2024 года. Задавайте любые вопросы. Ответы услышите в одном из декабрьских выпусков "Переговорки".
11:35:37 25-11-2024
Аж как вспомню весенний водопой устроенный сием товарищем так слова приличные пропадают...
12:34:06 25-11-2024
ВОПРОС: весной 2025 года вода из крана снова будет такой же как весной 2024...? непригодной для употребления...
бутилированной водой уже запасаться?
16:10:03 26-11-2024
Вода круглый год стала отвратительной по органо-лептическим показателям. Когда реально что-то изменится.
17:17:12 26-11-2024
Куда посылать чеки на бутилированную воду, которую сегодня пришлось покупать барнаульцам? Водоканал не хочет компенсировать людям убытки?
17:58:08 26-11-2024
Гость (17:17:12 26-11-2024) Куда посылать чеки на бутилированную воду, которую сегодня п... в Спортлото жалуйтесь.