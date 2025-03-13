"Справедливая Россия – За правду" предлагает списывать часть ипотеки при рождении детей

Это поможет семьям и сделает государство напрямую заинтересованным в снижении ставок по кредитам и цен на жилье

13 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" вновь подняла вопрос о своей демографической инициативе. Социалисты предлагают частично списывать ипотечные кредиты при рождении детей. По мнению партийцев, программа сделает государство заинтересованным в снижении ставок на ипотеку и цен на жилье и увеличит рождаемость в 1,5-3 раза.

Ранее в правительстве обсуждали возможность расширения семейной ипотеки. По мнению главы партии и руководителя фракции СР-ЗП в Госдуме Сергея Миронова, льготные условия должны распространяться на все семьи с детьми, а также на покупку жилья на вторичном рынке. Он отметил, что в декабре на сессии Госсовета по демографии президент поддержал позицию социалистов. Однако, по словам политика, необходимо внедрение нового механизма, способного кардинально изменить ситуацию.

В рамках инициативы ипотеку предлагают списывать поэтапно: при появлении первого ребенка – 25% от суммы кредита, второго – еще 25%, а при появлении третьего и четвертого ипотеку полностью погашают.

"Отсутствие жилья – один из самых главных тормозов рождения детей, который загоняет нашу страну в демографическую яму. Цены на жилье, на аренду очень высокие и многим людям не по карману. Проценты по ипотеке тоже большие", – говорит депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он добавил, что в некоторых случаях ежемесячный платеж по ипотеке равен зарплате одного из супругов, из-за чего люди, боясь ухудшить финансовое положение, не заводят детей. По его мнению, инициатива поможет семьям почувствовать господдержку в этом вопросе.

Эту меру уже применяли на региональном уровне. Сергей Миронов напомнил, что несколько лет назад один из членов партии, возглавляющий район в Оренбургской области, реализовал механизм за счет местного бюджета, что привело к трехкратному повышению рождаемости. Он считает, что практику нужно внедрить теперь уже на федеральном уровне. По мнению депутата, государство станет напрямую заинтересованным в снижении ипотечных ставок и цен на жилье и, возможно, начнет ограничивать стоимость недвижимости.