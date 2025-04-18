Спрос на самиздат-платформы в России вырос на 37%, опережая традиционные библиотеки

В Барнауле наиболее активными пользователями таких сервисов стали люди 36–45 лет

18 апреля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFK4HiwJ

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Россияне все активнее обращаются к произведениям начинающих авторов на самиздат-платформах. За последний год количество пользователей таких сервисов увеличилось на 37%, а время, проведенное на этих ресурсах, на 24%. Традиционные электронные библиотеки показывают более скромные результаты. Эти выводы сделали аналитики Yota*на основе обезличенных данных абонентов за первые кварталы 2024 и 2025 годов.

Общее число пользователей таких сервисов выросло на 10% за год. Однако самиздат-платформы обеспечили 62% этого роста, тогда как классические электронные библиотеки привлекли только 38% новых читателей. Трафик на самиздат-сервисах увеличился на 30% за год, на традиционных – на 2%. Особенно значимы данные о времени, проведенном на этих ресурсах: на самиздат-платформах этот показатель вырос на 24%, а на классических сервисах снизился на 6%.

В Барнауле самыми активными пользователями самиздат-платформ стали люди в возрасте 36–45 лет (30% трафика и 31% всей аудитории). Наибольший рост по числу пользователей показала возрастная группа 56+, которая увеличила активность вдвое, а объем потребляемого трафика вырос на 154%.

"ЛитРес" лидирует по объему потребляемого трафика среди книжных платформ, за ним следует сервис "Яндекс Книги". Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-платформы Author Today*, Litgorod* и Litnet.com*. При этом MyBook.ru*, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестое место.

В целом по России основная аудитория самиздат-сервисов состоит из людей в возрасте 36–45 лет, на которых приходится 28% трафика и 29% всех пользователей этих платформ. Женщины чаще используют классические сервисы (52%), в то время как мужчины предпочитают самиздат-площадки (тоже 52%).

Самые активные пользователи самиздат-сервисов живут в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. По среднему трафику также лидируют Челябинск, Краснодар, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Владивосток. Классические онлайн-библиотеки остаются популярными в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре и других крупных городах.

Пресс-служба МегаФона подтвердила рост интереса к онлайн-чтению в Сибири. С января по март 2025 года трафик на классические электронные библиотеки и самиздат-платформы увеличился на 14%, при этом число пользователей самиздат-сервисов выросло на 15%. Самыми активными стали жители Красноярского края, показавшие прирост 13% по сравнению с прошлым годом, и составляют 26% от общего объема трафика. За ними следуют Кемеровская область (16%), Новосибирская область (15,5%), Алтайский край (14%) и Иркутская область (9%).

*Yota ("Йота"); Author Today ("Азор Тудэй"), Litgorod ("Литгород"); Litnet.com ("Литнет.ком"); MyBook.ru ("МайБук.ком")

ООО "Скартел"; ИНН 7701725181

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