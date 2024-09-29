Сразу 10 пожаров из-за неисправных печей произошло на Алтае за сутки

Всего спасатели потушили 27 возгораний

29 сентября 2024, 09:56, ИА Амител

Печь / Фото: pxhere.com/ru/photo/236127

В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 27 пожаров, 14 из которых – в жилых домах. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Причиной десяти возгораний стали неисправные печи. Одно из таких случилось в селе Малиновое Озеро. Здесь огнем были повреждены потолочное перекрытие и кровля многоквартирного жилого дома, облицовка легкового автомобиля и полностью уничтожено шесть надворных построек на общей площади 170 кв. м.

Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Спасатели напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности при печном отоплении и следить за состоянием печи.