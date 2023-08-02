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Сразу два штормпрогноза объявили в Алтайском крае

По региону ударят грозы и аномальная жара

02 августа 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 3 августа будут действовать сразу два штормовых предупреждения. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По прогнозам синоптиков, 3 и 4 августа в крае ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Также вместе с осадками с 3 по 6 августа в регионе будет аномальная жара. Местами температура воздуха поднимется выше отметки +30 градусов. 

Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

15:29:02 02-08-2023

Барнаул хоть и в Алтайском крае, но прогнозы отличаются))))))))))

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Гость

15:58:16 02-08-2023

Не угадают. Рупь за сто!

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