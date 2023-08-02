Сразу два штормпрогноза объявили в Алтайском крае
По региону ударят грозы и аномальная жара
02 августа 2023, 15:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае с 3 августа будут действовать сразу два штормовых предупреждения. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По прогнозам синоптиков, 3 и 4 августа в крае ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
Также вместе с осадками с 3 по 6 августа в регионе будет аномальная жара. Местами температура воздуха поднимется выше отметки +30 градусов.
15:29:02 02-08-2023
Барнаул хоть и в Алтайском крае, но прогнозы отличаются))))))))))
15:58:16 02-08-2023
Не угадают. Рупь за сто!