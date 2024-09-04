Сразу несколько магнитных бурь обрушатся на Землю в сентябре

На Солнце 3 сентября случилась целая серия мощных вспышек, а активность светила может вырасти еще сильнее

04 сентября 2024, 17:15, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: unsplash.com

Целая серия мощных вспышек на Солнце произошла в последние дни. Как сообщает "Блокнот" со ссылкой на данные Института прикладной физики имени академика Е.К. Федорова, 3 сентября произошло сразу несколько вспышек среднего класса M продолжительностью от 14 до 43 минут.

Согласно прогнозам, вспышечная активность еще может вырасти. Кроме того, не исключены мощнейшие вспышки класса X: подобные при задевании Земли могут вызвать сильный и продолжительный геомагнитный шторм, который грозит работе систем GPS и радиосвязи помехами. В сентябре на Землю может обрушиться целая серия магнитных бурь: опасность наступит 4-5, 12-13 и 24-26 сентября.

Издание отмечает, что значение индекса солнечной активности в августе 2024 года составило 215,5. Это рекорд для нынешнего солнечного цикла, а высота цикла более 200 в последний раз регистрировалась в декабре 2001 года, когда индекс составил 213. Рекордное значение было зафиксировано в июле 2000 года – 244.