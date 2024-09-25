Сразу несколько светофоров отключат на разных участках в Барнауле

Водителей просят пользоваться знаками дорожного движения

25 сентября 2024, 08:51, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887

Сегодня в рамках плановых работ на сетях электроснабжения будут отключены светофоры на следующих участках улично-дорожной сети города:

– Красноармейский проспект / улица Анатолия – с 09:00 до 16:00;

– Павловский тракт, 249в (остановка "Магистральная") – с 09:30 до 10:30;

– Павловский тракт – улица Георгиева – с 09:30 до 10:30;

– Павловский тракт – улица Шумакова – с 09:30 до 10:30;

– улица Георгиева – улица 50 лет СССР – с 09:30 до 10:30;

– улица Георгиева, 44 (остановка "Стоматологическая поликлиника") – с 09:30 до 10:30;

– Павловский тракт – улица Попова – с 10:50 до 11:50;

– Павловский тракт, 156 (остановка "Улица Сиреневая") – с 10:50 до 11:50;

– улица Попова – улица 280-летия Барнаула – с 10:50 до 11:50;

– улица Малахова, 113 (остановка "Павловский тракт 2") – с 13:40 до 14:40.

Водителей и пешеходов убедительно просят быть внимательными на данных участках улично-дорожной сети и строго соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.