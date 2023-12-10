НОВОСТИОбщество

Сразу семь избирательных кампаний проходит в Алтайском крае

Голосование продлится до 20:00 часов

10 декабря 2023, 10:20, ИА Амител

В Алтайском крае 10 декабря открыты сразу семь избирательных кампаний. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

В крае проходят: 

– досрочные выборы главы Плешковского сельсовета Зонального района;

– досрочные выборы главы Гилевского сельсовета Локтевского района;

– дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Северного сельсовета Первомайского района по многомандатным избирательным округам № 1 и № 2;

– досрочные выборы главы Курочкинского сельсовета Тальменского района; 

– досрочные выборы главы Петровского сельсовета Троицкого района; 

– досрочные выборы главы Брусенцевского сельсовета Усть-Пристанского района; 

– досрочные выборы главы Еландинского сельсовета Целинного района. 

Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.

Алтайский край

Комментарии 1

Avatar Picture
Сергей

10:42:40 10-12-2023

Интересно, а почему не три дня и без применения ДЭГ ?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров