Сразу семь избирательных кампаний проходит в Алтайском крае

Голосование продлится до 20:00 часов

10 декабря 2023, 10:20, ИА Амител

В Алтайском крае 10 декабря открыты сразу семь избирательных кампаний. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

В крае проходят:



– досрочные выборы главы Плешковского сельсовета Зонального района;

– досрочные выборы главы Гилевского сельсовета Локтевского района;

– дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Северного сельсовета Первомайского района по многомандатным избирательным округам № 1 и № 2;

– досрочные выборы главы Курочкинского сельсовета Тальменского района;

– досрочные выборы главы Петровского сельсовета Троицкого района;

– досрочные выборы главы Брусенцевского сельсовета Усть-Пристанского района;

– досрочные выборы главы Еландинского сельсовета Целинного района.

Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.