Сразу семь избирательных кампаний проходит в Алтайском крае
Голосование продлится до 20:00 часов
10 декабря 2023, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае 10 декабря открыты сразу семь избирательных кампаний. Об этом рассказали в региональном избиркоме.
В крае проходят:
– досрочные выборы главы Плешковского сельсовета Зонального района;
– досрочные выборы главы Гилевского сельсовета Локтевского района;
– дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Северного сельсовета Первомайского района по многомандатным избирательным округам № 1 и № 2;
– досрочные выборы главы Курочкинского сельсовета Тальменского района;
– досрочные выборы главы Петровского сельсовета Троицкого района;
– досрочные выборы главы Брусенцевского сельсовета Усть-Пристанского района;
– досрочные выборы главы Еландинского сельсовета Целинного района.
Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.
10:42:40 10-12-2023
Интересно, а почему не три дня и без применения ДЭГ ?