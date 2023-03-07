Среди предпринимателей Алтая вырос спрос на бизнес-сервисы

Нефинансовые сервисы помогают кратно сэкономить на профессиональных услугах для бизнеса

07 марта 2023, 17:31, ИА Амител

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

ВТБ фиксирует рост спроса на нефинансовые сервисы среди клиентов среднего и малого бизнеса – чаще всего их приобретают предприятия сферы услуг, торговли и строительства. За год продажи бизнес-сервисов в банке выросли почти в 10 раз.

Наибольшей популярностью нефинансовые сервисы банка пользуются среди клиентов среднего и малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике, Красноярском и Алтайском краях. Во всех регионах в банке видят тренд на рост сервисов для повышения лояльности сотрудников. Так, продажи сервиса телемедицинского обслуживания по итогам года выросли на 80%. Число пользователей юридической, финансовой и налоговой поддержки в различных жизненных ситуациях в среднем увеличивается на 15% каждый месяц.

Спрос на цифровую бухгалтерию для ИП и ООО за год вырос более чем в 1,5 раза. ВТБ также фиксировал резкий рост спроса на отдельные услуги юридического сопровождения бизнеса в течение прошлого года. Так, в июне 2022 года продажи сервиса по регистрации товарного знака увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущими периодами.

"Мы видим высокий спрос среди клиентов на бизнес-сервисы для заботы о персонале, рекрутмента, бухгалтерии, юридического сопровождения. Предприниматели масштабируют бизнес, налаживают деловые партнёрства и выходят на новые для себя рынки сбыта, что стимулирует их искать пути для оптимизации рутинных процессов", − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

По оценкам банка, нефинансовые сервисы помогают кратно сэкономить на профессиональных услугах для бизнеса по сравнению с их рыночной стоимостью. Так, клиенты могут в среднем в 7 раз сократить расходы на ведение бухгалтерии, в 5 раз – на приобретении полисов ДМС.