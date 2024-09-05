Среднесрочные банковские вклады становятся выгоднее коротких

Такой прогноз дает ВТБ

05 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Кредит. Вклад / Фото: ijeab / Freepik

ВТБ прогнозирует изменение сроков размещения средств на вкладах во втором полугодии 2024 года. По оценке банка, доля среднесрочных вкладов (на срок от шести месяцев до одного года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от трех до шести месяцев). Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевою ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от шести месяцев до одного года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%", – отметил Георгий Горшков.

В ВТБ он еще выше – 70%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства "вдолгую".

По словам Горшкова, меняется и поведение клиентов. Становится меньше тех, кто в первой половине года постоянно перемещал средства из одного банка в другой, выбирал короткие сроки вкладов, ловя максимальную выгоду.

"Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала", – добавил топ-менеджер ВТБ.

Он добавил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от шести месяцев до одного года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от трех до шести месяцев) с 4 до 23%.