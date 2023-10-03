Самый простой способ добраться до республики – самолет

03 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стоимость туров в Республику Алтай зависит от времени поездки, количества дней и набора услуг, пишут "Известия".

"Средняя цена за 3-4 дня – 30-40 тысяч рублей. Туры выходного дня обойдутся примерно в 20 тысяч рублей. Цена на более длинные туры – 50-140 тысяч рублей", – отмечает издание.

Стоимость проживания в гостевом доме или на базе отдыха – 3-5 тысяч рублей за сутки. Но можно найти и бюджетные варианты – 700-1000 рублей за человека. В премиальных гостиницах – 10-50 тысяч рублей.

Стоимость экскурсий начинается от 600 рублей. Поездки по популярным местам обойдутся в 1,5-6 тысяч рублей. Но есть развлечения и дороже: поездки на квадроциклах, конные прогулки, сафари и не только.

Самый простой способ добраться до Алтая – самолет. Аэропорты расположены в столице региона Горно-Алтайске, в Белокурихе (57 км до Горно-Алтайска) и Усть-Коксе (190 км). Прямые рейсы до Горно-Алтайска есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Казани и других городов.