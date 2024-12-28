Срочная автопомощь. Куда обращаться, если нужно заменить аккумулятор на дороге?

Проблема с аккумулятором может возникнуть в самое неожиданное время

28 декабря 2024, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFFxa3LL

Ремонт авто / Фото: standret on Freepik

Сел аккумулятор прямо в пути? Чтобы осуществить замену "на месте", нужно не только иметь при себе новый аппарат, но и обладать определенными знаниями и навыками, а также инструментами. Поскольку это возможно далеко не всегда, многие водители прибегают к такой услуге, как "мобильная помощь на дороге". Рассказываем, как проходит замена аккумулятора на автомобиле с выездом .

Особенности услуги

Клиент может заказать услугу по замене аккумулятора, находясь дома, в офисе, в дороге или в любом другом месте. Модель подбирается с учетом марки, модели автомобиля (легкового и грузового транспорта, мото- и спецтехники), а также пожеланий владельца, касающихся ценового диапазона.

После выбора агрегата осуществляется выезд мастера на место, где проводится замена аккумулятора. При необходимости осуществляется диагностика и ремонт электрики автомобиля.

Порядок действий, если срочно понадобился новый аккумулятор:

связаться с оператором, назвать марку, модель автомобиля;

указать точный адрес места нахождения авто и контактный номер телефона;

дождаться приезда мастера со всеми необходимыми устройствами и оборудованием.

Если новый аккумулятор уже имеется и требуется только замена квалифицированным специалистом, также можно вызвать мастера для проведения работ.

Преимущества услуги

Во-первых, при заказе аккумуляторной батареи клиент получает гарантированно качественный и сертифицированный товар по приемлемой цене, т.к. закупки осуществляются напрямую у поставщиков без большого числа посредников. Кроме того, заказчику предоставляют выбор среди нескольких подходящих устройств.

Во-вторых, установку делает специалист с опытом, так что система электрики машины не будет нарушена неправильными действиями.

В-третьих, работы проводят в удобном для заказчика месте. То есть если аккумулятор полностью вышел из строя, нет необходимости доставлять автомобиль в сервис. Вся процедура занимает от 15 до 30 минут, без учета времени, чтобы добраться до заказчика (зависит от расстояния и загруженности дорог).

Также при необходимости можно воспользоваться дополнительными услугами (мелкий ремонт, замена колеса, подвоз бензина и прочее).

Работы осуществляются круглосуточно. Чтобы максимально снизить срок ожидания мастера, заказывать услугу лучше в рабочее время. Если двигатель автомобиля не запускается, а точная причина неизвестна, важно максимально подробно объяснить ситуацию оператору, поскольку большую часть поломок можно устранить на месте без доставки авто на СТО.

ООО "Фикси"

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