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Срок оформления шенгенских виз в России вырос до 60 дней

Россиянам советуют готовиться к путешествиям в Европу как можно раньше

23 апреля 2024, 09:50, ИА Амител

Ожидание самолета в аэропорту / Фото: unsplash.com
Ожидание самолета в аэропорту / Фото: unsplash.com

Сроки оформления шенгенских виз увеличились в канун летнего сезона, предупреждают в Российском союзе туроператоров.

В среднем на оформление документов уходит четыре-пять недель, но в некоторых случаях срок ожидания может достигать 60 дней.

Как подсчитали в BSI Group, спрос на поездки в Европу с начала 2024 года вырос на 40-45% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом консульства стран Шенгенской зоны не расширяют свои возможности по обработке заявок, отмечают в РСТ.

В то же время процент одобрения виз очень высокий, но из-за загруженности визовых центров возникают сложности с набором групп для поездок.

В связи с этим россиянам советуют начинать подготовку к летнему путешествию в Европу как можно раньше, лучше – уже сейчас.

Туризм европа

Комментарии 1

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Гость

10:10:04 23-04-2024

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