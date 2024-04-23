Срок оформления шенгенских виз в России вырос до 60 дней

Россиянам советуют готовиться к путешествиям в Европу как можно раньше

23 апреля 2024, 09:50, ИА Амител

Ожидание самолета в аэропорту / Фото: unsplash.com

Сроки оформления шенгенских виз увеличились в канун летнего сезона, предупреждают в Российском союзе туроператоров.

В среднем на оформление документов уходит четыре-пять недель, но в некоторых случаях срок ожидания может достигать 60 дней.

Как подсчитали в BSI Group, спрос на поездки в Европу с начала 2024 года вырос на 40-45% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом консульства стран Шенгенской зоны не расширяют свои возможности по обработке заявок, отмечают в РСТ.

В то же время процент одобрения виз очень высокий, но из-за загруженности визовых центров возникают сложности с набором групп для поездок.

В связи с этим россиянам советуют начинать подготовку к летнему путешествию в Европу как можно раньше, лучше – уже сейчас.