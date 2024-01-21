Срок отказа от дополнительных услуг по кредитам продлят до 30 дней
Банки обяжут напоминать клиентам о такой возможности
21 января 2024, 13:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Срок отказа от дополнительных услуг по кредитам в России продлят до 30 дней. Об этом сообщает ресурс Банка России "Финансовая культура".
"Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать заемщику полный перечень дополнительных услуг, которые он получил вместе с кредитом", – сказано в сообщении.
Также банки обяжут напоминать клиентам о возможности отказаться от дополнительных услуг в установленный срок. Соответствующий закон вступил в силу с 21 января 2024 года.
Предыдущий срок отказа составлял 14 дней.
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