Срок отказа от дополнительных услуг по кредитам продлят до 30 дней

Банки обяжут напоминать клиентам о такой возможности

21 января 2024, 13:05, ИА Амител

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Срок отказа от дополнительных услуг по кредитам в России продлят до 30 дней. Об этом сообщает ресурс Банка России "Финансовая культура".

"Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать заемщику полный перечень дополнительных услуг, которые он получил вместе с кредитом", – сказано в сообщении.

Также банки обяжут напоминать клиентам о возможности отказаться от дополнительных услуг в установленный срок. Соответствующий закон вступил в силу с 21 января 2024 года.

Предыдущий срок отказа составлял 14 дней.