Сроки устранения повреждения водопровода в центре Барнаула сдвинулись

Специалисты обещают закончить работы к 22:00

13 января 2025, 19:40, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

Специалисты продолжают устранять повреждение водопровода диаметром 200 мм по адресу ул. Молодежная, 38. Об этом сообщил "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Ориентировочное время устранения повреждения 22:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

На время работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

пр. Социалистический, 103 (банк), 105, 112, 116 (гостиница);

ул. Деповская, 2, 4, 4б (адм.), 8, 3, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 14, 16, 17 (дет. больница), 18, 19 (электрики);

ул. Молодежная, 26 (адм.), 34, 36;

пр. Ленина, 51 (АГУ), 63, 63а, 73;

ул. Брестская, 11, 20а (адм.), 79, 83.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.