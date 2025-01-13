Сроки устранения повреждения водопровода в центре Барнаула сдвинулись
Специалисты обещают закончить работы к 22:00
13 января 2025, 19:40, ИА Амител
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
Специалисты продолжают устранять повреждение водопровода диаметром 200 мм по адресу ул. Молодежная, 38. Об этом сообщил "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.
"Ориентировочное время устранения повреждения 22:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.
На время работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
- пр. Социалистический, 103 (банк), 105, 112, 116 (гостиница);
- ул. Деповская, 2, 4, 4б (адм.), 8, 3, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 14, 16, 17 (дет. больница), 18, 19 (электрики);
- ул. Молодежная, 26 (адм.), 34, 36;
- пр. Ленина, 51 (АГУ), 63, 63а, 73;
- ул. Брестская, 11, 20а (адм.), 79, 83.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
20:46:44 13-01-2025
каждый день по нескольку аварий... хорошо хоть морозов нет
21:15:22 13-01-2025
Как же они задрали
22:36:57 13-01-2025
Вы совсем там одурели????? Воды нет несколько раз за несколько дней??? Сами попробуйте посидеть без воды!!! Тарифы только поднимаете
22:46:43 13-01-2025
тем временем воды все еще нет
22:58:21 13-01-2025
Время 23. Воды нет НИКАКОЙ! Не только холодной.
23:58:08 13-01-2025
Просто трындец! До сих пор воды неттт! Центр города, 20см труба, что там ч ней случилось, украли????