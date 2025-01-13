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Сроки устранения повреждения водопровода в центре Барнаула сдвинулись

Специалисты обещают закончить работы к 22:00

13 января 2025, 19:40, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

Специалисты продолжают устранять повреждение водопровода диаметром 200 мм по адресу ул. Молодежная, 38.  Об этом сообщил "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Ориентировочное время устранения повреждения 22:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

На время работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:   

  • пр. Социалистический, 103 (банк), 105, 112, 116 (гостиница);
  • ул. Деповская, 2, 4, 4б (адм.), 8, 3, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 14, 16, 17 (дет. больница), 18, 19 (электрики);
  • ул. Молодежная, 26 (адм.), 34, 36;
  • пр. Ленина, 51 (АГУ), 63, 63а, 73;
  • ул. Брестская, 11, 20а (адм.), 79, 83.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.

Барнаул коммунальная авария вода отключения водоканал Водоснабжение

Комментарии 6

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Гость

20:46:44 13-01-2025

каждый день по нескольку аварий... хорошо хоть морозов нет

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Гость

21:15:22 13-01-2025

Как же они задрали

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Татьяна

22:36:57 13-01-2025

Вы совсем там одурели????? Воды нет несколько раз за несколько дней??? Сами попробуйте посидеть без воды!!! Тарифы только поднимаете

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гость

22:46:43 13-01-2025

тем временем воды все еще нет

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Гость

22:58:21 13-01-2025

Время 23. Воды нет НИКАКОЙ! Не только холодной.

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Точка

23:58:08 13-01-2025

Просто трындец! До сих пор воды неттт! Центр города, 20см труба, что там ч ней случилось, украли????

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