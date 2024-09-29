США планируют ввести санкции против российского гелия
В Штатах ожидают, что без этого Россия закрепится на рынке ресурса
29 сентября 2024, 21:32, ИА Амител
Сенаторы и конгрессмены США призвали ввести санкции против российского гелия, опасаясь роста его доли в мировом производстве с 2 до 30% за несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Они считают, что Москва закрепится на глобальном рынке этого стратегического ресурса, если Вашингтон и его союзники не примут меры.
В 2023 году добыча гелия достигла 170 млн кубометров, что на 8% больше, чем в 2022-м. США остаются крупнейшим производителем с долей 46% (79 млн кубометров), далее следуют Катар и Алжир с 66 и 10 млн кубометров. Россия занимает четвертое место с 8 млн кубометров, но демонстрирует рекордные темпы роста, обеспечив 80% прироста на мировом рынке.
Законодатели опасаются, что доля России может вырасти с 2 до 30%, и Москва закрепится на рынке, если США и их союзники не вмешаются. Прогноз Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН предполагает, что к 2030 году добыча гелия в России может достичь 75 млн кубометров благодаря новым мощностям на Амурском газоперерабатывающем заводе "Газпрома" и гелиевом заводе Иркутской нефтяной компании.
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