США сняли санкции с бывшей швейцарской "дочки" Сбербанка

Они запрещали привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США

06 мая 2024, 23:15, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

США сняли секторальные санкции со Sberbank (Switzerland) AG, которую Сбербанк (MOEX: SBER) продал осенью 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на OFAC.

Банк попал под секторальные санкции еще в декабре 2015 года. Они запрещают привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США.

Сбербанк завершил сделку по продаже дочерней структуры в начале сентября 2022 года. Мажоритарный пакет тогда получила швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA. Миноритарием стал основатель инвестиционной компании Monte Valle Partners американец Стивен Линч.