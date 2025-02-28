США утвердили нового посла России
Власти передали агреман на назначение Александра Дарчиева
28 февраля 2025, 20:42, ИА Амител
Александр Дарчиев в Оттаве в 2019 году / Фото: Даниил Студнев /ТАСС
Белый дом передал официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В ведомстве рассказали, что это произошло в результате прошедших 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран.
Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики МИД РФ. Теперь же он займет должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Соединенных Штатах. Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается уже в ближайшее время.
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