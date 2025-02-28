США утвердили нового посла России

Власти передали агреман на назначение Александра Дарчиева

28 февраля 2025, 20:42, ИА Амител

Александр Дарчиев в Оттаве в 2019 году / Фото: Даниил Студнев /ТАСС

Белый дом передал официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве рассказали, что это произошло в результате прошедших 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран.

Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики МИД РФ. Теперь же он займет должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Соединенных Штатах. Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается уже в ближайшее время.