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США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным

Так, в списке оказались российский гражданин, компании из ЦАР, фирма из ОАЭ и российское ООО "ДМ". В Минфине считают, что они якобы участвовали в торговле золотом для финансирования ЧВК "Вагнер"

28 июня 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в списке оказались российский гражданин, компании из ЦАР, фирма из ОАЭ и российское ООО "ДМ". В Минфине считают, что они якобы участвовали в торговле золотом для финансирования ЧВК "Вагнер".

"Иванов якобы координировал операции группы "Вагнер" в африканском государстве Мали", – добавили в пресс-релизе.

Комментарии 3

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Гость

08:41:10 28-06-2023

Валерию, главное, не трожьте!

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Гость

10:56:05 28-06-2023

Гость (08:41:10 28-06-2023) Валерию, главное, не трожьте!... В голове мозг отсутствует, запутался в Пригожиных.

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Гость

11:14:33 28-06-2023

Гость (08:41:10 28-06-2023) Валерию, главное, не трожьте!... а при чем тут Валерия?

  4 Нравится
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