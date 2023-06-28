США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным

Так, в списке оказались российский гражданин, компании из ЦАР, фирма из ОАЭ и российское ООО "ДМ". В Минфине считают, что они якобы участвовали в торговле золотом для финансирования ЧВК "Вагнер"

28 июня 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в списке оказались российский гражданин, компании из ЦАР, фирма из ОАЭ и российское ООО "ДМ". В Минфине считают, что они якобы участвовали в торговле золотом для финансирования ЧВК "Вагнер".

"Иванов якобы координировал операции группы "Вагнер" в африканском государстве Мали", – добавили в пресс-релизе.