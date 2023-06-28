США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным
Так, в списке оказались российский гражданин, компании из ЦАР, фирма из ОАЭ и российское ООО "ДМ". В Минфине считают, что они якобы участвовали в торговле золотом для финансирования ЧВК "Вагнер"
28 июня 2023, 08:05, ИА Амител
США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. Об этом пишет РИА Новости.
Так, в списке оказались российский гражданин, компании из ЦАР, фирма из ОАЭ и российское ООО "ДМ". В Минфине считают, что они якобы участвовали в торговле золотом для финансирования ЧВК "Вагнер".
"Иванов якобы координировал операции группы "Вагнер" в африканском государстве Мали", – добавили в пресс-релизе.
08:41:10 28-06-2023
Валерию, главное, не трожьте!
10:56:05 28-06-2023
Гость (08:41:10 28-06-2023) Валерию, главное, не трожьте!... В голове мозг отсутствует, запутался в Пригожиных.
11:14:33 28-06-2023
Гость (08:41:10 28-06-2023) Валерию, главное, не трожьте!... а при чем тут Валерия?