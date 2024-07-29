И предлагает достойные условия труда

29 июля 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8K723G

Угольный разрез. Техника / Фото: "Якутуголь"

Работа – это не просто способ заработать на жизнь, это значимая составляющая, которая должна приносить удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне и возможность самореализации. Именно такой подход к трудовой деятельности использует "Якутуголь" – один из крупнейших угледобывающих холдингов России. Промышленный гигант постоянно развивается и ищет специалистов. Рассказываем, кого сейчас ждут на предприятии.

Что известно о компании?

"Якутуголь" – это одно из крупнейших угледобывающих предприятий России. В состав холдинга входят легендарные разрезы: "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительная фабрика "Нерюнгринская". Компания является одним из ведущих производителей твердых коксующихся углей в России, а с 2007 года входит в состав Группы "Мечел" – одного из флагманов горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслей экономики страны.

Кого ищут?

На предприятии открыты вакансии:

Машиниста буровой установки. Помощника машиниста буровой установки. Машиниста экскаватора. Помощника машиниста экскаватора. Водителя автомобиля БелАЗ. Водителя автомобиля категорий B, C, D. Слесаря по ремонту автомобилей. Слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования. Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования. Электрогазосварщика. Токаря.

Угольный разрез. Рабочий. Техника / Фото: "Якутуголь"

Что предлагают сотрудникам?

Компания предлагает не только стабильную работу и достойную оплату труда, но и:

профессиональный рост. За 2021-2023 годы более 2000 работников холдинга "Якутуголь" прошли обучение и повысили свою квалификацию под руководством опытных специалистов;

За 2021-2023 годы более 2000 работников холдинга "Якутуголь" прошли обучение и повысили свою квалификацию под руководством опытных специалистов; социальные программы. Компания реализует программы, направленные на привлечение молодых, высококвалифицированных кадров. Ежегодно проводят конкурс профмастерства среди рабочих специальностей, победители которого получают премии;

Компания реализует программы, направленные на привлечение молодых, высококвалифицированных кадров. Ежегодно проводят конкурс профмастерства среди рабочих специальностей, победители которого получают премии; укрепление здоровья сотрудников. Для них доступны путевки в корпоративный санаторий-профилакторий "Горизонт", а также в другие санатории страны по профилю заболевания. Дети работников ежегодно отдыхают в летних лагерях, расположенных в разных частях России.

Благодаря уверенному развитию, доброжелательной атмосфере на рабочих местах, вниманию социальным вопросам работники угольной компании и их семьи уверены в своем будущем.

Присоединяйтесь к команде "Якутугля" и постройте успешную карьеру.

Связаться с отделом по подбору персонала можно по телефону +7-929-939-73-86 или по электронной почте Sergei.Ponomarev@mechel.com.

Холдинговая компания "Якутуголь"

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри

СайтАО ХК "Якутуголь"

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