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Стабильность, развитие, уверенность. "Якутуголь" приглашает работать на разрезе

И предлагает достойные условия труда

29 июля 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8K723G

Угольный разрез. Техника / Фото: "Якутуголь"
Угольный разрез. Техника / Фото: "Якутуголь"

Работа – это не просто способ заработать на жизнь, это значимая составляющая, которая должна приносить удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне и возможность самореализации. Именно такой подход к трудовой деятельности использует "Якутуголь" – один из крупнейших угледобывающих холдингов России. Промышленный гигант постоянно развивается и ищет специалистов. Рассказываем, кого сейчас ждут на предприятии.

Что известно о компании?

"Якутуголь" – это одно из крупнейших угледобывающих предприятий России. В состав холдинга входят легендарные разрезы: "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительная фабрика "Нерюнгринская". Компания является одним из ведущих производителей твердых коксующихся углей в России, а с 2007 года входит в состав Группы "Мечел" – одного из флагманов горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслей экономики страны.

Кого ищут?

На предприятии открыты вакансии:

  1. Машиниста буровой установки.
  2. Помощника машиниста буровой установки.
  3. Машиниста экскаватора.
  4. Помощника машиниста экскаватора.
  5. Водителя автомобиля БелАЗ.
  6. Водителя автомобиля категорий B, C, D.
  7. Слесаря по ремонту автомобилей.
  8. Слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования.
  9. Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования.
  10. Электрогазосварщика.
  11. Токаря.
Угольный разрез. Рабочий. Техника / Фото: "Якутуголь"

Что предлагают сотрудникам?

Компания предлагает не только стабильную работу и достойную оплату труда, но и:

  • профессиональный рост. За 2021-2023 годы более 2000 работников холдинга "Якутуголь" прошли обучение и повысили свою квалификацию под руководством опытных специалистов;
  • социальные программы. Компания реализует программы, направленные на привлечение молодых, высококвалифицированных кадров. Ежегодно проводят конкурс профмастерства среди рабочих специальностей, победители которого получают премии;
  • укрепление здоровья сотрудников. Для них доступны путевки в корпоративный санаторий-профилакторий "Горизонт", а также в другие санатории страны по профилю заболевания. Дети работников ежегодно отдыхают в летних лагерях, расположенных в разных частях России.

Благодаря уверенному развитию, доброжелательной атмосфере на рабочих местах, вниманию социальным вопросам работники угольной компании и их семьи уверены в своем будущем.

Присоединяйтесь к команде "Якутугля" и постройте успешную карьеру.

Связаться с отделом по подбору персонала можно по телефону +7-929-939-73-86 или по электронной почте Sergei.Ponomarev@mechel.com.

Холдинговая компания "Якутуголь"
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
СайтАО ХК "Якутуголь"

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