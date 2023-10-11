Стадиону "Динамо" в Барнауле сделают освещение. Без него команда годами играла днем

Болельщики уже устали ждать, когда на арене появятся прожекторы

11 октября 2023, 12:05, Вячеслав Кондаков

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Масштабная реконструкция системы освещения началась на барнаульском стадионе "Динамо". Из-за его отсутствия команда годами была вынуждена проводить матчи в дневное время, что было неудобно для болельщиков.

Когда появится освещение на "Динамо"?

Подрядчик уже приступил к работам. Предположительный срок проведения реконструкции – два месяца. К этому времени динамовцы уже закончат играть и уйдут на зимнюю паузу. Фактически оценить новое оборудование барнаульские болельщики смогут лишь в 2024 году.

Как пишет пресс-служба клуба, обновить оборудование удалось благодаря помощи мэрии Барнаула и краевого совета спортивного общества "Динамо". Освещение будет соответствовать стандартам Российского футбольного союза для проведения матчей первенства России во Второй лиге.

"В следующем сезоне, после сертификации стадиона "Динамо", для удобства болельщиков футбольные матчи в будние дни будут проходить в вечернее время суток", – сказано в сообщении.

Сколько средств потратили на оборудование – неизвестно. Несколько лет назад руководство Министерства спорта Алтайского края заявляло, что на эти цели необходимо не менее 3,5 миллиона рублей.

Что еще сделают на стадионе?

Планов по масштабной реконструкции арены у руководства клуба пока нет. На качество спортивного объекта неоднократно жаловались болельщики. В 2019 году на "Динамо" провели косметический ремонт. Например, по проектам, подготовленным в 1950-1960 годах, был отреставрирован центральный вход на стадион.

Кроме того, на стадионе по проекту "Спорт – норма жизни" сделали новые беговые дорожки для тренировок спортсменов. Создали зону для занятия кросс-фитом.

А как вообще ремонтировали стадион "Динамо"?

Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли.

В 1941 году стадион был реконструирован: построены трибуны для зрителей, новое футбольное поле, гаревая дорожка. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века. Тогда после масштабной реконструкции уложили новый газон с дренажным покрытием, а также создали душевые, раздевалки, судейские комнаты, теннисный корт.

Несколько лет назад на стадионе заменили кресла и провели косметический ремонт.