Стал известен окончательный пул кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета
Список направят в Министерство высшего образования и науки
19 марта 2024, 13:45, ИА Амител
АГУ / Фото: национальныепроекты.рф
Опубликован список кандидатов на пост ректора Алтайского государственного университета. Об этом сообщает "Толк".
На должность претендуют:
– Сергей Бочаров, действующий ректор АлтГУ;
– Сергей Малюков, директор бийского филиала университета;
– Степан Межин, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС);
– Лариса Нехвядович, директор Института гуманитарных наук;
– Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ.
Отмечается, что сейчас список направят в Министерство образования и науки РФ, где претендентов должны аккредитовать до 25 марта.
20:01:29 19-03-2024
Прям расстрельный список. Возрадуйтесь абитуриенты 2024 а также их родители. В ближайшее время в этой шаражке делать вообще нечего. И надо не иметь вообще ума, чтобы туда нынче, как и в ближайшие лет 10, поступать.