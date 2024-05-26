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Стал известен рецепт салата, которым Лукашенко угощал Путина

Процесс приготовления сняли еще в 2022 году

26 мая 2024, 09:08, ИА Амител

Огурцы / Фото: pxhere.com/ru/photo/710456
Огурцы / Фото: pxhere.com/ru/photo/710456

СМИ узнали рецепт салата "Молодость" от Александра Лукашенко. Этим блюдом президент Белоруссии угощал Владимира Путина во время визита. Секрет раскрыла "Комсомольская правда".

Основным ингредиентом этого блюда является зелёный лук-перо. На представленных кадрах видно, как Александр Лукашенко нарезал лук полосками примерно по сантиметру и начал его активно толочь.

Рядом с ним находился мужчина, который отметил, что лук издает сильный аромат, и назвал его замечательным. В ответ белорусский лидер предупредил, что из продукта должна выйти вся горечь.

Согласно рецепту, на тазик салата потребуется примерно две банки сметаны. Ее нужно смешать с зеленью и посыпать морской солью по вкусу. Также в блюдо следует добавить немного огурца, чтобы не перебить основной вкус, а яйцо натереть уже в тарелку.

Продукты

Комментарии 4

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Гость

09:18:04 26-05-2024

Днище не выбивает с такого рецепта?

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Грыша

11:43:26 26-05-2024

Там Чернобыль недалеко

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Гость

15:43:40 26-05-2024

А я люблю просто толчёный зелёный лук с подсолнечным маслом и немного водички туда кипячёной. Мммм, вкуснятина, хлебушком свежим помакать.

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Гость

19:59:36 26-05-2024

Гость (15:43:40 26-05-2024) А я люблю просто толчёный зелёный лук с подсолнечным маслом ... И уксуса с сахаром чуток....

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