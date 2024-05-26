Стал известен рецепт салата, которым Лукашенко угощал Путина
Процесс приготовления сняли еще в 2022 году
26 мая 2024, 09:08, ИА Амител
СМИ узнали рецепт салата "Молодость" от Александра Лукашенко. Этим блюдом президент Белоруссии угощал Владимира Путина во время визита. Секрет раскрыла "Комсомольская правда".
Основным ингредиентом этого блюда является зелёный лук-перо. На представленных кадрах видно, как Александр Лукашенко нарезал лук полосками примерно по сантиметру и начал его активно толочь.
Рядом с ним находился мужчина, который отметил, что лук издает сильный аромат, и назвал его замечательным. В ответ белорусский лидер предупредил, что из продукта должна выйти вся горечь.
Согласно рецепту, на тазик салата потребуется примерно две банки сметаны. Ее нужно смешать с зеленью и посыпать морской солью по вкусу. Также в блюдо следует добавить немного огурца, чтобы не перебить основной вкус, а яйцо натереть уже в тарелку.
09:18:04 26-05-2024
Днище не выбивает с такого рецепта?
11:43:26 26-05-2024
Там Чернобыль недалеко
15:43:40 26-05-2024
А я люблю просто толчёный зелёный лук с подсолнечным маслом и немного водички туда кипячёной. Мммм, вкуснятина, хлебушком свежим помакать.
19:59:36 26-05-2024
Гость (15:43:40 26-05-2024) А я люблю просто толчёный зелёный лук с подсолнечным маслом ... И уксуса с сахаром чуток....