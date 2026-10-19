Стала известна стоимость набора для Хеллоуина
Среди позиций — паутина на стену, украшение на голову, салфетки и аквагрим
19 октября 2026, 13:55, ИА Амител
По данным исследования Fix Price, которое есть в распоряжении "Газеты.ru", минимальный чек на создание хеллоуинского настроения составит 770 рублей.
За эту сумму можно купить базовый декор: оконную наклейку (от 59 руб.), настенную паутину (от 62 руб.), колпак или ободок (от 79 руб.), а также тематические салфетки и аквагрим (от 87 руб. за позицию). Дополнить атмосферу помогут свеча-привидение, воздушные шары, скатерть и бумажные тарелки — каждая из этих позиций обойдется примерно в 99 рублей.
"Стоит ориентироваться на ваши задумки и добавлять или убирать товары в зависимости от концепции праздника, который вы устраиваете. Для украшения помещения подойдут светящиеся наклейки на окно и декорации на стену, декоративные фигурки и светящиеся игрушки. Для создания образа можно выбрать переводные тату и наклейки со значками, карнавальную маску или митенки", — отметили аналитики.
Согласно опросам, в 2025 году 61% россиян не планировали отмечать Хеллоуин. При этом 85% населения страны были знакомы с сутью этого праздника.
Хеллоуин традиционно отмечают 31 октября, и в 2026 году этот день выпадает на субботу.
Ранее сообщалось, что за хеллоуинскую атрибутику могут оштрафовать.
14:31:48 19-10-2026
Эта пурга нафиг никому не интересна, за исключением кучки умственно отсталых
14:55:10 19-10-2026
Гость (14:31:48 19-10-2026) Эта пурга нафиг никому не интересна, за исключением кучки ум...
Покров Пресвятой Богородицы тоже никому не интересен, и я абсолютно уверен, что НАМНОГО МЕНЕЕ "85% населения страны знакомы с сутью этого праздника". Однако новость на сайте была
15:13:05 19-10-2026
Гость (14:31:48 19-10-2026) Эта пурга нафиг никому не интересна, за исключением кучки ум... В колонии США праздник