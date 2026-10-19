Среди позиций — паутина на стену, украшение на голову, салфетки и аквагрим

19 октября 2026, 13:55, ИА Амител

Хэллоуин / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

По данным исследования Fix Price, которое есть в распоряжении "Газеты.ru", минимальный чек на создание хеллоуинского настроения составит 770 рублей.

За эту сумму можно купить базовый декор: оконную наклейку (от 59 руб.), настенную паутину (от 62 руб.), колпак или ободок (от 79 руб.), а также тематические салфетки и аквагрим (от 87 руб. за позицию). Дополнить атмосферу помогут свеча-привидение, воздушные шары, скатерть и бумажные тарелки — каждая из этих позиций обойдется примерно в 99 рублей.

"Стоит ориентироваться на ваши задумки и добавлять или убирать товары в зависимости от концепции праздника, который вы устраиваете. Для украшения помещения подойдут светящиеся наклейки на окно и декорации на стену, декоративные фигурки и светящиеся игрушки. Для создания образа можно выбрать переводные тату и наклейки со значками, карнавальную маску или митенки", — отметили аналитики.

Согласно опросам, в 2025 году 61% россиян не планировали отмечать Хеллоуин. При этом 85% населения страны были знакомы с сутью этого праздника.

Хеллоуин традиционно отмечают 31 октября, и в 2026 году этот день выпадает на субботу.

Ранее сообщалось, что за хеллоуинскую атрибутику могут оштрафовать.