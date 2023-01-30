Стала известна возможная дата оглашения послания Путина Федеральному Собранию

По словам источников ТАСС, мероприятие с высокой вероятностью пройдёт в феврале

30 января 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может огласить своё послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

По словам собеседника агентства, послание может состояться 20 либо 21 февраля. Другой источник ТАСС заявил, что вероятность выступления Путина с посланием в 20-х числах февраля "высока".

Напомним, что глава государства каждый год выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел в стране и основными направлениями во внутренней и внешней политике. В последний раз мероприятие проводили в апреле 2021 года, однако в 2022 году его не было. Сам Путин объяснял, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".