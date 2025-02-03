Стали известны первые обладатели премии "Грэмми-2025"

Церемония вручения проходит в Лос-Анджелесе

03 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Микрофон / Фото: Matt Botsford / unsplash.com

Первых победителей престижной премии "Грэмми-2025" объявили в США. Об этом сообщается на официальном сайте.

На данный момент известны победители в следующих номинациях:

"Лучшая танцевальная/электронная запись" – Neverender, Justice & Tame Impala;

"Лучшее сольное эстрадное исполнение" – "Эспрессо", Сабрина Карпентер;

"Лучшая танцевальная поп-запись" – Von dutch, Charli xcx;

"Лучший танцевальный/электронный альбом" – BRAT, Charli xcx.

67-я церемония вручения "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

О премии

В середине 1950-х годов в США возникла идея учредить награду в области звукозаписи, аналогичную кинематографическому "Оскару" и телевизионной "Эмми". Такое предложение выдвинули при подборе первых лауреатов для установки их звезд на голливудской "Аллее славы". В 1957 году была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, которая уже через год, в 1958-м, учредила награду, получившую название "Грэмми". Оно происходит от слова "граммофон" – победителей награждают статуэткой в форме этого устройства.