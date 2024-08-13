Стали известны первые результаты исследования нового урожая алтайского зерна

Рожь, пшеница и горох показывают хороший уровень качества

13 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Пшеница / Фото: unsplash.com

Стали известны первые результаты мониторинга алтайского зерна. Из 86 тысяч гектаров полей, засеянных озимыми культурами, к концу июля аграрии убрали около 9 тысяч гектаров. В лаборатории регионального филиала Центра оценки качества зерна начали поступать первые пробы — это озимые рожь, пшеница и горох. Какого качества урожай вырастили фермеры региона в эфире Business FM* Барнаул рассказала руководитель ведомства Мария Шостак.

В рамках мониторинга урожая специалисты отобрали 20 тысяч тонн проб. Уведомления уже поступили от сельхозтоваропроизводителей Мамонтовского, Топчихинского, Завьяловского, Баевского, Смоленского, Первомайского и других районов. Изучались цвет, запах, влажность, влажность, количество, качество клейковины, массовая доля белка, число падения, стекловидность и натура.

"Первые результаты подтверждают качественные показатели. Зерно у нас продовольственных кондиций на 100%. Посчастливилось получить такие результаты в Мамонтовском районе, в Топчихинском, в Завьяловском, Первомайском, Косихинском районах. Первая алтайская пшеница этого года демонстрирует число падения значительно выше прошлого года, это действительно вызывало такое волнение у наших аграриев сибирских. Натура выше, чем в предыдущие годы. Белок также показывает достойные результаты", — рассказала она.

В общей сложности специалистам предстоит исследовать пшеницу, собранную с 1 миллиарда 750 миллионов гектаров. В этом году для аграриев эту услугу сделали бесплатной. Полученную информацию об урожае внесут в систему контроля ФГИС "Зерно".