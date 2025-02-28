Стали известны подробности ДТП на шоссе Ленточный Бор в Барнауле
Повреждения получили два легковых автомобиля, пострадавших нет
28 февраля 2025, 10:10, ИА Амител
ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: "Инцидент Барнаул"
28 февраля в 07:05 на шоссе Ленточный Бор, 25, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Lada Priora под управлением 22-летнего водителя врезалась в Hyundai Solaris, за рулем которого был 41-летний мужчина. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Пострадавших в ДТП нет.
Движение транспорта проходит в обычном режиме.
10:20:50 28-02-2025
Очень скользко сегодня. Машина не слушается особенно при торможении и на поворотах. Опыта видать не хватило. Теперь научен немного.
10:35:35 28-02-2025
Гость (10:20:50 28-02-2025) Очень скользко сегодня. Машина не слушается особенно при тор... Машина не слушается --- на 30-40 км в час слушается получше, чем на 60-70. Не все про это знают
11:40:27 28-02-2025
Гость (10:20:50 28-02-2025) Очень скользко сегодня. Машина не слушается особенно при тор...
Чтобы понимать как ведет себя машина, надо где-то в безопасных условиях научиться входить "боком" в повороты, чтобы понимать как несет машину и как она становится плохо управляемой. Когда на 50 входишь юзом, будешь знать, что в подобных условиях более 30 не стоит ехать.
В Германии, говорят, когда учат на права, обязательно вождение летом и зимой, в дождь, снег, ночью. Чтобы будущий водитель получал опыт для всех случаев.