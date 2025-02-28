Стали известны подробности ДТП на шоссе Ленточный Бор в Барнауле

Повреждения получили два легковых автомобиля, пострадавших нет

28 февраля 2025, 10:10, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: "Инцидент Барнаул"

28 февраля в 07:05 на шоссе Ленточный Бор, 25, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Lada Priora под управлением 22-летнего водителя врезалась в Hyundai Solaris, за рулем которого был 41-летний мужчина. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Пострадавших в ДТП нет.

Движение транспорта проходит в обычном режиме.