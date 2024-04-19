Стали известны подробности гибели утонувшего барнаульского бизнесмена
Предположительно, он планировал переехать Барнаулку, но почти сразу провалился
19 апреля 2024, 10:31, ИА Амител
Стали известны подробности гибели барнаульского бизнесмена Сергея Максимцова, тело которого накануне нашли поисковики. Об этом сообщает "КП на Алтае".
62-летний житель поселка Черницкого пропал 14 апреля, накануне стало известно, что его обнаружили мертвым.
"Водолазы там еще позавчера работали. Достать не смогли. Похоже, Сергей решил переехать Барнаулку, но сразу с берега провалился. Там сейчас уже не ручеек", – сказал источник.
По словам местных жителей, участок за Черницким очень опасный и проехать здесь могут только подготовленные машины.
У Сергея Николаевича четверо детей и много внуков, пожилая мать. Официальной информации о том, что поиски пропавшего прекращены, пока нет.
10:57:01 19-04-2024
Зачем он туда поехал, на чем, для чего? Страшная смерть!
11:24:51 19-04-2024
гость (10:57:01 19-04-2024) Зачем он туда поехал, на чем, для чего? Страшная смерть!... проверил джип на проходимость
11:01:15 19-04-2024
Течение слабое, камней нет. Глубины больше 3 м нет.
11:08:52 19-04-2024
Гость (11:01:15 19-04-2024) Течение слабое, камней нет. Глубины больше 3 м нет.... а в 3 м. сложно утонуть?
12:13:38 19-04-2024
Гость (11:08:52 19-04-2024) а в 3 м. сложно утонуть?... Там где брод там летом по колено.
11:31:58 19-04-2024
Гость (11:01:15 19-04-2024) Течение слабое, камней нет. Глубины больше 3 м нет.... Течение на Барнаулке сейчас очень сильное. И вода холодная. Пытаться пересечь её вброд в такое время - безрассудный риск
01:32:31 25-04-2024
Ну он дурень!Переплыть реку на джипе????