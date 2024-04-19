Стали известны подробности гибели утонувшего барнаульского бизнесмена

Предположительно, он планировал переехать Барнаулку, но почти сразу провалился

19 апреля 2024, 10:31, ИА Амител

Сергей Максимцов / Фото: "ЛизаАлерт"

Стали известны подробности гибели барнаульского бизнесмена Сергея Максимцова, тело которого накануне нашли поисковики. Об этом сообщает "КП на Алтае".

62-летний житель поселка Черницкого пропал 14 апреля, накануне стало известно, что его обнаружили мертвым.

"Водолазы там еще позавчера работали. Достать не смогли. Похоже, Сергей решил переехать Барнаулку, но сразу с берега провалился. Там сейчас уже не ручеек", – сказал источник.

По словам местных жителей, участок за Черницким очень опасный и проехать здесь могут только подготовленные машины.

У Сергея Николаевича четверо детей и много внуков, пожилая мать. Официальной информации о том, что поиски пропавшего прекращены, пока нет.