НОВОСТИПроисшествия

Стали известны подробности гибели утонувшего барнаульского бизнесмена

Предположительно, он планировал переехать Барнаулку, но почти сразу провалился

19 апреля 2024, 10:31, ИА Амител

Сергей Максимцов / Фото: "ЛизаАлерт"
Сергей Максимцов / Фото: "ЛизаАлерт"

Стали известны подробности гибели барнаульского бизнесмена Сергея Максимцова, тело которого накануне нашли поисковики. Об этом сообщает "КП на Алтае"

62-летний житель поселка Черницкого пропал 14 апреля, накануне стало известно, что его обнаружили мертвым.

"Водолазы там еще позавчера работали. Достать не смогли. Похоже, Сергей решил переехать Барнаулку, но сразу с берега провалился. Там сейчас уже не ручеек", – сказал источник.

По словам местных жителей, участок за Черницким очень опасный и проехать здесь могут только подготовленные машины. 

У Сергея Николаевича четверо детей и много внуков, пожилая мать. Официальной информации о том, что поиски пропавшего прекращены, пока нет.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

10:57:01 19-04-2024

Зачем он туда поехал, на чем, для чего? Страшная смерть!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:51 19-04-2024

гость (10:57:01 19-04-2024) Зачем он туда поехал, на чем, для чего? Страшная смерть!... проверил джип на проходимость

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:15 19-04-2024

Течение слабое, камней нет. Глубины больше 3 м нет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:52 19-04-2024

Гость (11:01:15 19-04-2024) Течение слабое, камней нет. Глубины больше 3 м нет.... а в 3 м. сложно утонуть?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:38 19-04-2024

Гость (11:08:52 19-04-2024) а в 3 м. сложно утонуть?... Там где брод там летом по колено.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

11:31:58 19-04-2024

Гость (11:01:15 19-04-2024) Течение слабое, камней нет. Глубины больше 3 м нет.... Течение на Барнаулке сейчас очень сильное. И вода холодная. Пытаться пересечь её вброд в такое время - безрассудный риск

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

01:32:31 25-04-2024

Ну он дурень!Переплыть реку на джипе????

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров