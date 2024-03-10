Стали известны редкие имена, которыми называли новорожденных в Алтайском крае
В феврале в регионе зарегистрировали более 1,2 тысячи новорожденных
10 марта 2024, 17:31, ИА Амител
Стопы младенца / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае в феврале родилось 626 девочек и 621 мальчик. Об этом рассказали в региональном управлении юстиции.
Среди необычных женских имен жители региона выбрали: Амальтея, Селена, Франческа. Редкие мужские имена, которые зарегистрировали в феврале, – Лаврентий, Пламен, Эвальд.
Самыми популярными именами для девочек стали Алиса, София и Анна. Самые частые имена, которыми называли мальчиков, – Артем, Михаил, Александр.
Самыми необычными именами у мальчиков в прошлом году были Доброяр, Родислав и Терентий, а также Марс, Потап, Никон и Ефим.
Девочек называли именами Лагода, Стефанида и Услада.
18:51:33 10-03-2024
Во автор чудит.
21:30:12 10-03-2024
бедные дети!...
21:30:56 10-03-2024
Стефанида Эвальдовна...
09:15:16 11-03-2024
Франческа Ширинкина
10:32:49 11-03-2024
Что ж промолчали про имена : Джавашут, Маджахонд и т.п. или их нет?