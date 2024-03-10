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Стали известны редкие имена, которыми называли новорожденных в Алтайском крае

В феврале в регионе зарегистрировали более 1,2 тысячи новорожденных

10 марта 2024, 17:31, ИА Амител

Стопы младенца / Фото: pxhere.com
Стопы младенца / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в феврале родилось 626 девочек и 621 мальчик. Об этом рассказали в региональном управлении юстиции.

Среди необычных женских имен жители региона выбрали: Амальтея, Селена, Франческа. Редкие мужские имена, которые зарегистрировали в феврале, – Лаврентий, Пламен, Эвальд.

Самыми популярными именами для девочек стали Алиса, София и Анна. Самые частые имена, которыми называли мальчиков, – Артем, Михаил, Александр.

Самыми необычными именами у мальчиков в прошлом году были Доброяр, Родислав и Терентий, а также Марс, Потап, Никон и Ефим.

Девочек называли именами Лагода, Стефанида и Услада.

Алтайский край дети

Комментарии 5

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Гость

18:51:33 10-03-2024

Во автор чудит.

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Гость

21:30:12 10-03-2024

бедные дети!...

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Гость

21:30:56 10-03-2024

Стефанида Эвальдовна...

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Гость

09:15:16 11-03-2024

Франческа Ширинкина

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Гость

10:32:49 11-03-2024

Что ж промолчали про имена : Джавашут, Маджахонд и т.п. или их нет?

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