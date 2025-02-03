Стали известны все победители "Грэмми-2025"
67-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе
03 февраля 2025, 13:07, ИА Амител
Микрофон / Фото: unsplash.com / israel palacio
Церемония вручения премии "Грэмми-2025" состоялась 2 февраля в Лос-Анджелесе. Трансляция велась на официальном сайте.
Главных звезд музыкальной индустрии 2024 года распределили по следующим номинациям:
- "Запись года" – Кендрик Ламар, Not Like Us;
- "Песня года" – Кендрик Ламар, Not Like Us;
- "Альбом года" – Бейонсе, Cowboy Carter;
- "Лучший кантри-альбом" – Бейонсе, Cowboy Carter;
- "Лучший новый артист" – Чаппелл Рон;
- "Лучшее музыкальное видео" – Кендрик Ламар, Not Like Us;
- "Лучший вокальный поп-альбом" – Сабрина Карпентер, Short n’ Sweet;
- "Лучшее сольное поп-исполнение" – Сабрина Карпентер, Espresso;
- "Лучшая танцевальная поп-запись" – Charli XCX, Von Dutch;
- "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" – Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile;
- "Лучший традиционный вокальный поп-альбом" – Нора Джонс,Visions;
- "Лучшая танцевальная/электронная запись" – Justice & Tame Impala, Neverender;
- "Лучший танцевальный/электронный альбом" – Чарли XCX, Brat;
- "Лучшая R&B-песня" – Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA), Saturn;
- "Лучшее традиционное R&B-исполнение" – Lucky Daye, That’s You;
- "Лучший R&B-альбом" – Крис Браун, "11:11" (Deluxe);
- "Лучшее R&B исполнение" – Муни Лонг, Made For Me (Live On BET);
- "Лучшее рэп-исполнение" – Кендрик Ламар, Not Like Us;
- "Лучший латиноамериканский поп-альбом" – Шакира, Las Mujeres Ya No Lloran;
- "Лучшее исполнение мелодичного рэпа" – Rapsody при участии Эрики Баду, 3:AM;
- "Лучшая рэп-песня" – Кендрик Ламар, Not Like Us;
- "Лучший рэп-альбом" – Alligator Bites Never Heal, Doechii;
- "Лучшее рок-исполнение" – The Beatles, Now and Then;
- "Лучшее метал-исполнение" – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne, Mea Culpa (! Ça ira!);
- "Лучшая рок-песня" – St. Vincent, Broken Man;
- "Лучший рок-альбом" – Rolling Stones, Hackney Diamonds;
- "Лучшее исполнение в альтернативном жанре" – St. Vincent, Flea;
- "Лучший альтернативный альбом" – St. Vincent, All Born Screaming;
- "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – Music By Leonard Bernstein, London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper;
- "Лучший саундтрек для визуальных медиа" – Hans Zimmer, Dune: Part Two;
- "Лучший музыкальный фильм" – Жан Батист, "Американская симфония";
- "Лучшее кантри-выступление дуэта/группы" – Бейонсе и Майли Сайрус, II Most Wanted;
- "Лучший автор песен года" – Эми Аллен;
- "Лучший ремикс" – Марк Ронсон, Espresso;
- "Продюсер года, неклассический" – Даниэль Нигро.
Вручение премии "Грэмми" состоялось в 67-й раз. В Лос-Анджелесе церемония проходила 22-й раз подряд.
14:25:07 03-02-2025
Кроме Норы Джонс (Дочки Роби Шинкара) достойных не вижу...Лучшая рок-песня - к року отношения не имеет от слова совсем...И далее по списку...Унылое...
15:44:21 03-02-2025
Чтобы не говорили- у "Роллингов" альбом замечательный. 100%- прощальный....