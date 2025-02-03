Стали известны все победители "Грэмми-2025"

67-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе

03 февраля 2025, 13:07, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com / israel palacio

Церемония вручения премии "Грэмми-2025" состоялась 2 февраля в Лос-Анджелесе. Трансляция велась на официальном сайте.

Главных звезд музыкальной индустрии 2024 года распределили по следующим номинациям:

"Запись года" – Кендрик Ламар, Not Like Us;

"Песня года" – Кендрик Ламар, Not Like Us;

"Альбом года" – Бейонсе, Cowboy Carter;

"Лучший кантри-альбом" – Бейонсе, Cowboy Carter;

"Лучший новый артист" – Чаппелл Рон;

"Лучшее музыкальное видео" – Кендрик Ламар, Not Like Us;

"Лучший вокальный поп-альбом" – Сабрина Карпентер, Short n’ Sweet;

"Лучшее сольное поп-исполнение" – Сабрина Карпентер, Espresso;

"Лучшая танцевальная поп-запись" – Charli XCX, Von Dutch;

"Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" – Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile;

"Лучший традиционный вокальный поп-альбом" – Нора Джонс,Visions;

"Лучшая танцевальная/электронная запись" – Justice & Tame Impala, Neverender;

"Лучший танцевальный/электронный альбом" – Чарли XCX, Brat;

"Лучшая R&B-песня" – Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA), Saturn;

"Лучшее традиционное R&B-исполнение" – Lucky Daye, That’s You;

"Лучший R&B-альбом" – Крис Браун, "11:11" (Deluxe);

"Лучшее R&B исполнение" – Муни Лонг, Made For Me (Live On BET);

"Лучшее рэп-исполнение" – Кендрик Ламар, Not Like Us;

"Лучший латиноамериканский поп-альбом" – Шакира, Las Mujeres Ya No Lloran;

"Лучшее исполнение мелодичного рэпа" – Rapsody при участии Эрики Баду, 3:AM;

"Лучшая рэп-песня" – Кендрик Ламар, Not Like Us;

"Лучший рэп-альбом" – Alligator Bites Never Heal, Doechii;

"Лучшее рок-исполнение" – The Beatles, Now and Then;

"Лучшее метал-исполнение" – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne, Mea Culpa (! Ça ira!);

"Лучшая рок-песня" – St. Vincent, Broken Man;

"Лучший рок-альбом" – Rolling Stones, Hackney Diamonds;

"Лучшее исполнение в альтернативном жанре" – St. Vincent, Flea;

"Лучший альтернативный альбом" – St. Vincent, All Born Screaming;

"Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – Music By Leonard Bernstein, London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper;

"Лучший саундтрек для визуальных медиа" – Hans Zimmer, Dune: Part Two;

"Лучший музыкальный фильм" – Жан Батист, "Американская симфония";

"Лучшее кантри-выступление дуэта/группы" – Бейонсе и Майли Сайрус, II Most Wanted;

"Лучший автор песен года" – Эми Аллен;

"Лучший ремикс" – Марк Ронсон, Espresso;

"Продюсер года, неклассический" – Даниэль Нигро.

Вручение премии "Грэмми" состоялось в 67-й раз. В Лос-Анджелесе церемония проходила 22-й раз подряд.