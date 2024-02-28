Стало известно, что тормозит запуск производства активированного угля на Алтае

Предприятию пришлось менять технологию, на это потребовались дополнительные деньги и время

28 февраля 2024, 12:25, ИА Амител

Активированный уголь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предприятие по производству активированного угля из гречневой лузги, которое строят в селе Шипуново, столкнулось со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний. Об этом в ходе интернет-форума на официальном сайте правительства края сообщил руководитель регионального Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

Чтобы разрешить ситуацию, ООО "КАРБОН" пришлось частично менять технологию. Но на это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств инвестора в сумме более 100 млн руб.

"Даже несмотря на эти сложности, ООО "КАРБОН" продолжает реализацию проекта, инвестор планирует завершить начатое и запустить это производство. Стоит отметить, что в Министерство промышленности и энергетики Алтайского края уже неоднократно поступали звонки от предприятий, которые заинтересованы в приобретении активированного угля, планируемого к производству на новом заводе. С учетом этого можно отметить, что спрос на данную продукцию имеется", – сказал Химочка.

Как ранее сообщал amic.ru, мощность промышленного предприятия по производству активированного угля должна составить более 8 тонн в сутки. Предполагается, что новая продукция сможет заместить импортный активированный уголь. На реализацию проекта Фонд развития промышленности РФ выделил более 500 млн руб.