Стало известно, что тормозит запуск производства активированного угля на Алтае
Предприятию пришлось менять технологию, на это потребовались дополнительные деньги и время
28 февраля 2024, 12:25, ИА Амител
Предприятие по производству активированного угля из гречневой лузги, которое строят в селе Шипуново, столкнулось со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний. Об этом в ходе интернет-форума на официальном сайте правительства края сообщил руководитель регионального Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.
Чтобы разрешить ситуацию, ООО "КАРБОН" пришлось частично менять технологию. Но на это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств инвестора в сумме более 100 млн руб.
"Даже несмотря на эти сложности, ООО "КАРБОН" продолжает реализацию проекта, инвестор планирует завершить начатое и запустить это производство. Стоит отметить, что в Министерство промышленности и энергетики Алтайского края уже неоднократно поступали звонки от предприятий, которые заинтересованы в приобретении активированного угля, планируемого к производству на новом заводе. С учетом этого можно отметить, что спрос на данную продукцию имеется", – сказал Химочка.
Как ранее сообщал amic.ru, мощность промышленного предприятия по производству активированного угля должна составить более 8 тонн в сутки. Предполагается, что новая продукция сможет заместить импортный активированный уголь. На реализацию проекта Фонд развития промышленности РФ выделил более 500 млн руб.
13:03:17 28-02-2024
Надо по ТВ сообщить, с углём для мангалов как то решено..
16:00:36 28-02-2024
Как-то в Славгороде в начале 2000-х запускали производство черно-белых телевизоров. Тоже рапортовали чиновники - "прорыв!". Теперь опять- в древний уголь 100 млн...при наличии современных абсорбентов.
17:14:56 28-02-2024
Помнящий (16:00:36 28-02-2024) Как-то в Славгороде в начале 2000-х запускали производство ч... Считайте правильно 100 млн собственных и 500 млн государственных уже закопано, идея была в том что из отходов получить активированный уголь, но как водится, в лабораторных условиях все было отлично, а в промышленных оказалось не очень
19:01:33 28-02-2024
Помнящий (16:00:36 28-02-2024) Как-то в Славгороде в начале 2000-х запускали производство ч... а можно пруф про такой бред?... ну чтоб вы непомнящим балаболом себя не выставили...
18:35:25 28-02-2024
У нас есть импортный уголь в аптеках? Ни разу не встречал.
09:03:55 29-02-2024
эвалар давно уже выпускает эти таблетки, а импортного, действительно, никогда в наших аптеках и не было, во всяком случае, в нашем регионе не было...
21:06:31 29-02-2024
тамара (09:03:55 29-02-2024) эвалар давно уже выпускает эти таблетки, а импортного, дейст... то что таблетки сделаны в РФ это не значит уголь в них то же Российский.