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Стало известно, что тормозит запуск производства активированного угля на Алтае

Предприятию пришлось менять технологию, на это потребовались дополнительные деньги и время

28 февраля 2024, 12:25, ИА Амител

Активированный уголь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Активированный уголь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предприятие по производству активированного угля из гречневой лузги, которое строят в селе Шипуново, столкнулось со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний. Об этом в ходе интернет-форума на официальном сайте правительства края сообщил руководитель регионального Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

Чтобы разрешить ситуацию, ООО "КАРБОН" пришлось частично менять технологию. Но на это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств инвестора в сумме более 100 млн руб.

"Даже несмотря на эти сложности, ООО "КАРБОН" продолжает реализацию проекта, инвестор планирует завершить начатое и запустить это производство. Стоит отметить, что в Министерство промышленности и энергетики Алтайского края уже неоднократно поступали звонки от предприятий, которые заинтересованы в приобретении активированного угля, планируемого к производству на новом заводе. С учетом этого можно отметить, что спрос на данную продукцию имеется", – сказал Химочка.

Как ранее сообщал amic.ru, мощность промышленного предприятия по производству активированного угля должна составить более 8 тонн в сутки. Предполагается, что новая продукция сможет заместить импортный активированный уголь. На реализацию проекта Фонд развития промышленности РФ выделил более 500 млн руб.

Алтайский край промышленность

Комментарии 7

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dok_CФ

13:03:17 28-02-2024

Надо по ТВ сообщить, с углём для мангалов как то решено..

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Помнящий

16:00:36 28-02-2024

Как-то в Славгороде в начале 2000-х запускали производство черно-белых телевизоров. Тоже рапортовали чиновники - "прорыв!". Теперь опять- в древний уголь 100 млн...при наличии современных абсорбентов.

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123

17:14:56 28-02-2024

Помнящий (16:00:36 28-02-2024) Как-то в Славгороде в начале 2000-х запускали производство ч... Считайте правильно 100 млн собственных и 500 млн государственных уже закопано, идея была в том что из отходов получить активированный уголь, но как водится, в лабораторных условиях все было отлично, а в промышленных оказалось не очень

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Гость

19:01:33 28-02-2024

Помнящий (16:00:36 28-02-2024) Как-то в Славгороде в начале 2000-х запускали производство ч... а можно пруф про такой бред?... ну чтоб вы непомнящим балаболом себя не выставили...

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Гость

18:35:25 28-02-2024

У нас есть импортный уголь в аптеках? Ни разу не встречал.

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тамара

09:03:55 29-02-2024

эвалар давно уже выпускает эти таблетки, а импортного, действительно, никогда в наших аптеках и не было, во всяком случае, в нашем регионе не было...

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Гость

21:06:31 29-02-2024

тамара (09:03:55 29-02-2024) эвалар давно уже выпускает эти таблетки, а импортного, дейст... то что таблетки сделаны в РФ это не значит уголь в них то же Российский.

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