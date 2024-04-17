Стало известно, где барнаульцы чаще всего рассчитываются за покупки смартфонами

В основном это мини-маркеты турагентства и станции техобслуживания

17 апреля 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8JvhRy

Безналичный расчет / Фото: freepik

Около 80% малых предпринимателей Алтайского края, которые обслуживаются в ПСБ, используют безналичные платежи и сервис быстрых зачислений, позволяющий получать до 70% выручки на счет в день операции. Банк подвел итоги использования торгового эквайринга в Барнауле за 1 квартал 2024 года.

При этом почти 40% предпринимателей пользуются технологией SoftPos (СофтПос) – она дает возможность оплачивать товары и услуги, приложив гаджет или карту покупателя к смартфону продавца. Чаще всех принимают оплату гаджетами мини-маркеты, турагентства и станции техобслуживания Барнаула.

Лидерами среди клиентов ПСБ по использованию всех видов эквайринга (безналичная оплата с помощью карты, гаджета или кюар-кода) стали:

На первом месте продуктовые магазины "у дома" и товаров для дома – они составили четверть от всех клиентов эквайринга. На втором в общем рейтинге – кафе, рестораны и бары с совокупной долей 23%. Третье место занимают те, кто продают товары для офиса и канцелярию, их доля составила 9,4%. Далее следуют медицинские центры и доктора частной практики – 7,4%. Замыкают пятерку лидеров ателье и флористы – с долей 5%.

"Покупки товаров без использования наличных денег стали сегодня самым популярным способом расчетов в компаниях любых размеров и уровней – от киоска до торговой сети и интернет-магазина. И все чаще барнаульцы предпочитают рассчитываться с помощью гаджетов. Поэтому все больше наших бизнес-клиентов используют технологию SoftPos, которая позволяет установить приложение продавцу или курьеру на смартфон и использовать его как терминал для приема платежей. Это не только удобно, но и экономично, так как предпринимателям нет необходимости брать в аренду или покупать дополнительное оборудование", – прокомментировала директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

ПАО "Промсвязьбанк"

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