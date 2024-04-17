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Стало известно, где в Барнауле проведут "Тотальный диктант"

Участникам акции зачитают текст писательницы Анны Матвеевой

17 апреля 2024, 11:31, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com
Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 20 апреля пройдет "Тотальный диктант". Просветительскую акцию проведут на четырех площадках.

Это АлтГУ (ул. Димитрова, 66), алтайский филиал РАНХиГС (ул. Партизанская, 187), школы №  125 (ул. Шумакова, 22) и №  96 (ул. Радужная, 97). На последних двух еще можно зарегистрироваться.

Как рассказали на сайте мероприятия, начало акции – в 15:00. С собой нужно взять ручку и паспорт. Участникам будут читать текст писательницы Анны Матвеевой.

Барнаул образование

Комментарии 4

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Гость

11:38:15 17-04-2024

Странная развлекуха. Паспорт еще зачем-то...

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Гость

12:12:21 17-04-2024

Тухляк. Шишковки почему нет? В прошлом году отличникам призов не хватило...

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Гость

14:54:18 17-04-2024

Речи Главного диктуйте сразу, чего уж там.

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Гость

21:32:36 17-04-2024

А кто такая "писательница Анна Матвеева"? В жизни не слышал о такой.

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