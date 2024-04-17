Стало известно, где в Барнауле проведут "Тотальный диктант"

Участникам акции зачитают текст писательницы Анны Матвеевой

17 апреля 2024, 11:31, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 20 апреля пройдет "Тотальный диктант". Просветительскую акцию проведут на четырех площадках.

Это АлтГУ (ул. Димитрова, 66), алтайский филиал РАНХиГС (ул. Партизанская, 187), школы № 125 (ул. Шумакова, 22) и № 96 (ул. Радужная, 97). На последних двух еще можно зарегистрироваться.

Как рассказали на сайте мероприятия, начало акции – в 15:00. С собой нужно взять ручку и паспорт. Участникам будут читать текст писательницы Анны Матвеевой.