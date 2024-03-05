Стало известно, как часто можно есть продукты быстрого приготовления

Вещества, содержащиеся в них, могут навредить организму

05 марта 2024, 20:05, ИА Амител

Лапша / Фото: pxhere.com/ru/photo/1105788

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала о том, как часто можно есть продукты быстрого приготовления. Ее слова передают "Известия".

По словам специалиста, есть заварную лапшу или пюре можно не чаще раза в месяц. В них содержатся вещества, которые при более частом употреблении могут вызывать негативные последствия для организма. К плохим элементам состава врач причислила стабилизаторы, такие как гуаровая камедь и глутамат натрия. Первый вызывает отеки, а второй способен спровоцировать тошноту.

Еще одним опасным элементом специалист назвала патоку. В малых количествах она безвредна, однако в больших может вызвать диабет и ожирение.