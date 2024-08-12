Стало известно, как часто россияне путешествуют по работе

Большинство подобных поездок были короткими

12 августа 2024, 11:16, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: pxhere.com/ru/photo/680812

Каждый пятый россиянин отправляется в путешествие по работе, что является второй по популярности целью после отдыха. Об этом сообщает "Газета.ру".

В командировку чаще всего отправляются представители сфер продаж, маркетинга, консалтинга, аудита, бухгалтерии, инженерии, управления проектами, руководители высшего звена. Самые популярные направления в России: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Новосибирск, Калининград.

Большинство поездок были короткими, но 37% респондентов отсутствовали более двух недель. Каждый десятый путешествует с коллегами, 37% — с супругами, 30% — с друзьями, 10% — в одиночку, 8% — с родителями. Туры с незнакомыми людьми выбрали всего 4%.