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Стало известно, как часто служебные романы в Алтайском крае заканчиваются свадьбами

Чаще всего пары, образовавшиеся на работе, распадаются

14 февраля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Исследователи выяснили, как часто служебные романы в Алтайском крае заканчиваются браками. Об этом сообщает hh.ru.

67% работников края рассказали, что никогда не заводили служебных романов. 20% признались, что однажды с ними такое случилось, а ещё у 13% было даже несколько романов с коллегами. Отмечается, что женщины меньше склонны к интрижкам на работе, чем мужчины.

"Как правило, служебные романы сотрудников не имеют продолжения: в 57% случаев пары распадались. Только 17% поженились и находятся в браке до сих пор, ещё 4% успели развестись. Оставшиеся 22% продолжают служебный роман, но пока не оформили отношения официально", – сказано в сообщении.

Чаще всего служебные романы заканчивались свадьбами у айтишников и юристов.

Комментарии 5

  • Стало известно... заголовок огонь! Все признались?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а в чем тут признаваться? Тайна-то в чем? Все же всё видят. У нас на работе коллеги так сначала флиртовали, встречались, потом свадьбу сыграли. А сейчас уже у них ребенок родился.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • На работе - самый правильный вариант! Всё про чела знают, не нарвёшься на мошенника.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ерунда это.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • не в этом дело.
    15 февраля, Гость   Ответить
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