Стало известно, как часто служебные романы в Алтайском крае заканчиваются свадьбами

Чаще всего пары, образовавшиеся на работе, распадаются

14 февраля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Исследователи выяснили, как часто служебные романы в Алтайском крае заканчиваются браками. Об этом сообщает hh.ru.

67% работников края рассказали, что никогда не заводили служебных романов. 20% признались, что однажды с ними такое случилось, а ещё у 13% было даже несколько романов с коллегами. Отмечается, что женщины меньше склонны к интрижкам на работе, чем мужчины.

"Как правило, служебные романы сотрудников не имеют продолжения: в 57% случаев пары распадались. Только 17% поженились и находятся в браке до сих пор, ещё 4% успели развестись. Оставшиеся 22% продолжают служебный роман, но пока не оформили отношения официально", – сказано в сообщении.

Чаще всего служебные романы заканчивались свадьбами у айтишников и юристов.